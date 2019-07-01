Sibel Mirkelam yepyeni şarkısı "Dünya Evi" ile dinleyicileriyle yeniden buluştu
1 saat önce
Sözü ve müziği kendisine ait olan tekli çalışması "Dünya Evi" naif sözleriyle dikkat çekecek bir şarkı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:08 Kaynak: Bültenler
Düzenlemesini Suat Sakarya'nın yaptığı, klip yönetmenliğini Kemal Yıldız'ın üstlendiği çalışma, evlenecek çiftler için 2019'unromantik ilk dans şarkılarından biri olacak gibi görünüyor.
Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz, kadınların ilgisinden zor anlar yaşadı
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
Son Dakika! Benzine 27 kuruş zam geldi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek