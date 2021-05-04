SİBEL ÖĞRETMEN SAYESİNDE İHTİYAÇLARI KARŞILANAN AİLENİN TEK SIKINTISI RABİA'NIN DUDAĞINDAKİ KİTLE - Son Dakika

SİBEL ÖĞRETMEN SAYESİNDE İHTİYAÇLARI KARŞILANAN AİLENİN TEK SIKINTISI RABİA'NIN DUDAĞINDAKİ KİTLE

04.05.2021 15:27

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde boş bir evde yaşam mücadelesi veren 4 çocuklu ailenin tüm ihtiyaçları, öğretmen Sibel Kaplan'ın (30) girişimleriyle meslektaşları ve hayırseverler tarafından karşılandı.

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde boş bir evde yaşam mücadelesi veren 4 çocuklu ailenin tüm ihtiyaçları, öğretmen Sibel Kaplan'ın (30) girişimleriyle meslektaşları ve hayırseverler tarafından karşılandı. Sibel öğretmenin kapılarını çalmasıyla hayatlarının değiştiğini belirten Güler Atlı (27), 'Şimdi tek üzüldüğüm şey büyük kızım Rabia'nın dudağında çıkan büyük bir kitle var. Her geçen gün büyüyor. Arkadaşlar alay eder, diye okula gitmiyor' diyerek yardım istedi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden çocukları Rabia (8), Yusuf (6) ve Medine (1) ile birlikte Muş'un Malazgirt ilçesine gelen 9 aylık hamile Güler ve eşi Ercan Atlı, Saltukgazi Mahallesi'nde buldukları eski bir müstakil eve yerleşti. Hiçbir eşyası bulunmayan aile, Kaymakamlık ve belediyenin yaptığı gıda yardımı ile yaşamlarını sürdürmeye başladı. Bir süre sonra Ercan Atlı, ilçeye bağlı Karakale köyünde çobanlığa başladı. Güler Atlı, bu süreçte bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

İlçede okul öncesi öğretmenliği yapan Sibel Kaplan, ailenin durumunu meslektaşları ve hayırsever vatandaşlarla paylaştı. Atlı ailesinin yataktan halıya, televizyondan çamaşır makinesine kadar tüm ihtiyaçları kısa sürede karşılandı.

Evlenip Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine gelin gittiğini belirten Güler Atlı (27), burada kayınpederi ile birlikte yaşamaya başladığını, zamanla da sıkıntılar yaşamaya başladıklarını söyledi.

'ŞİMDİ TEK ÜZÜNTÜP, RABİA'NIN DUDAĞINDA ÇIKAN KİTLE'

Kayınpederi tarafından dışarı atıldıklarını öne süren Güler Atlı, 'Bir ay önce buraya geldik. Başımızı sokacak bir ev bulduk. Ancak hiçbir eşyamız yoktu. Çocuklarımla birlikte betonda yatıp, kalkıyorduk. Kaymakamlık ve belediye bize gıda yardımında bulunuyordu. Ben de buraya geldikten kısa bir süre sonra doğum yaptım ve kızımın adını Meryem koyduk. Şimdi 4 çocuğumuz oldu. Eşimin köyde çoban olarak çalışmasına çok sevindim. Çocuklarımın bu haline çok üzülüyordum. Onların hiçbir suçu yok. Bizim yüzümüzden bu hayata ortak oldular. Sibel öğretmenin kapımızı çalması ile hayatımız değişti. Tencerelerde yemek pişiriyor, sıcak yatakta uyuyoruz. Şimdi tek üzüldüğüm şey büyük kızım Rabia'nın dudağında çıkan büyük bir kitle var. Her geçen gün büyüyor. Arkadaşlar alay eder, diye okula gitmiyor. Yetkilerin bu konuda bana yardımcı olmasını istiyorum. Bizim hastaneye gidip, bunu yaptıracak ne imkanımız ne gücümüz ne de bilgimiz var dedi.

Atlı ailesinin yaşantısını sosyal medyada öğrendikten sonra evlerini ziyarete gittiğini söyleyen Sibel Kaplan (30), 4 yıldır memleketindeki bir okulda öğretmenlik yaptığını belirterek, şunları söyledi

Sosyal medyada ailenin dramına tanık oldum. Evlerine gidip yaşadıkları ortamı gözlerimle gördüm. Evden çıkar çıkmaz iş arkadaşlarım, yakınlarım ve hayırsever kişileri aradım. Kısa sürede ailenin eksiklerini giderdik. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İyilik paylaştıkça çoğalır. Bölgemizde bu gibi aile çok. Elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyorum. Yetemediğim durumda farklı şehirlerdeki arkadaşlarımla irtibata geçiyorum. Sağ olsun onlar da güzel yardımlarını bizden esirgemiyorlar. Sağ olsun devletimizde elinden geldiğince yardım yapmakta ama bizlerde elimizi taşın altına koymalıyız.

SİBEL ÖĞRETMEN SAYESİNDE İHTİYAÇLARI KARŞILANAN AİLENİN TEK SIKINTISI RABİA'NIN DUDAĞINDAKİ KİTLE
SİBEL ÖĞRETMEN SAYESİNDE İHTİYAÇLARI KARŞILANAN AİLENİN TEK SIKINTISI RABİA'NIN DUDAĞINDAKİ KİTLE
SİBEL ÖĞRETMEN SAYESİNDE İHTİYAÇLARI KARŞILANAN AİLENİN TEK SIKINTISI RABİA'NIN DUDAĞINDAKİ KİTLE
SİBEL ÖĞRETMEN SAYESİNDE İHTİYAÇLARI KARŞILANAN AİLENİN TEK SIKINTISI RABİA'NIN DUDAĞINDAKİ KİTLE
SİBEL ÖĞRETMEN SAYESİNDE İHTİYAÇLARI KARŞILANAN AİLENİN TEK SIKINTISI RABİA'NIN DUDAĞINDAKİ KİTLE
SİBEL ÖĞRETMEN SAYESİNDE İHTİYAÇLARI KARŞILANAN AİLENİN TEK SIKINTISI RABİA'NIN DUDAĞINDAKİ KİTLE
SİBEL ÖĞRETMEN SAYESİNDE İHTİYAÇLARI KARŞILANAN AİLENİN TEK SIKINTISI RABİA'NIN DUDAĞINDAKİ KİTLE
SİBEL ÖĞRETMEN SAYESİNDE İHTİYAÇLARI KARŞILANAN AİLENİN TEK SIKINTISI RABİA'NIN DUDAĞINDAKİ KİTLE

Boğazlıyan, Malazgirt, Yozgat, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİBEL ÖĞRETMEN SAYESİNDE İHTİYAÇLARI KARŞILANAN AİLENİN TEK SIKINTISI RABİA'NIN DUDAĞINDAKİ KİTLE - Son Dakika


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