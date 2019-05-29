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Sibel öğretmenden anlamlı hareket

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Okul Dışarıda Günü" etkinliği kapsamında düzenlenen eğlencede ana sınıfı öğretmeni Sibel Gül'ün yaptığı hareket veliler tarafından büyük taktir topladı.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Okul Dışarıda Günü" etkinliği kapsamında düzenlenen eğlencede ana sınıfı öğretmeni Sibel Gül'ün yaptığı hareket veliler tarafından büyük taktir topladı.

Tüm Türkiye'de uygulamaya konulan ve okul öncesi öğrencilere eski yıllara ait çeşitli oyunların gösterimi yapıldığı etkinlikler ilçe genelinde bütün okullarda devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte kendi öğrencileri ve velileriyle oyun oynamaya başlayan ana sınıfı öğretmeni Sibel Gül, kenarda oyunu izleyen engelli 7. sınıf öğrencisi Fatmanur Akarsu'yu oyun alanına götürdü. Oyun alanında oynanan çuval yarışı, yağ satarım bal satarım ve sandalye kapmaca oyunlarını engelli öğrencisiyle oynayan Sibel öğretmen çevrede bulunan veliler tarafından büyük alkış aldı.

Kendi ana sınıfı öğrencileriyle beraber Fatmanur'u da oyuna dahil eden Öğretmen Sibel Gül, "Burada bugün yaptığımız etkinlikte çocuklarımızla beraber eski oyunları oynamaya başladık. Oyun alanının kenarında 7. sınıf öğrencimiz olan Fatmanur'un da bizleri izlediğini gördüm. Çocuklar eğlenirken onunda eğlendiğini anlayınca onu da oyuna dahil ettim. Çok güzel eğlendik. Kenarda bakmasına gönlüm razı olmadı. Oyun bitimine kadar Fatmanur'da öğrencilerimle beraber oynadı" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:39 Kaynak: İHA
Ordu, Yaşam
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