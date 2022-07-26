Sibel Özdemir, Bakan Soylu'ya Pasaport Tesliminde Yaşanan Gecikmelerin Nedenini Sordu - Son Dakika
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Sibel Özdemir, Bakan Soylu'ya Pasaport Tesliminde Yaşanan Gecikmelerin Nedenini Sordu

26.07.2022 13:40
Sibel Özdemir, Bakan Soylu'ya Pasaport Tesliminde Yaşanan Gecikmelerin Nedenini Sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, yeni pasaport veya pasaport yenileme başvurusu yapan vatandaşların, pasaportlarının tesliminde yaşanan gecikmeleri TBMM’ye taşıdı. Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Pasaport basımında yaşanan sorunlar giderilene kadar vatandaşlarımızın özellikle Avrupa ülkelerine kimlik kartları ile seyahat etmelerinin sağlanması konusu gündeminizde midir” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, yeni pasaport veya pasaport yenileme başvurusu yapan vatandaşların, pasaportlarının tesliminde yaşanan gecikmeleri TBMM'ye taşıdı. Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Pasaport basımında yaşanan sorunlar giderilene kadar vatandaşlarımızın özellikle Avrupa ülkelerine kimlik kartları ile seyahat etmelerinin sağlanması konusu gündeminizde midir" diye sordu.

TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, son zamanlarda yeni pasaport veya pasaport yenileme başvuruları yapıldığı halde, pasaportların gereken sürede teslim edilmemesi üzerine vatandaşın yaşadığı mağduriyeti TBMM'ye taşıdı. Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde "Yeni pasaport veya pasaport yenileme başvurularında yaşanan gecikmelerin gerekçeleri nelerdir, yaşanan gecikmelerin ne zaman giderilmesi öngörülmektedir" dedi.

VİZE BAŞVURULARININ ARDINDAN ŞİMDİ DE PASAPORT SORUNU

Sibel Özdemir, soru önergesinde şunları belirtti:

"Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımız vize süreçlerinde yaşanan sorunların ve gecikmelerin ardından şimdi de pasaport başvurularına aylardır yanıt verilmemesi sorunu nedeniyle mağduriyetler yaşıyor. Mayıs ayında yeni pasaport veya pasaport yenileme başvurusu yapılmasına rağmen pasaportların gereken sürede teslim edilemediği vatandaşlarımız tarafından belirtilmekte.

"PASAPORTLARINI ALAMADIKLARI İÇİN MAĞDURİYETLER ARTIYOR"

Pasaport başvurularında aylardır yaşanan gecikmelerden kaynaklı olarak çok sayıda vatandaşımız ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kalmakta. Önceden uçak bileti alanların biletleri yanmakta veya açığa almak durumunda kalmaktadırlar. Eğitim, iş, staj, tatil, aile ziyaretleri, yaz dönemiyle birlikte düğünler ve diğer nedenlerle yurt dışına çıkmaları gereken vatandaşlarımız pasaportları olmadığı için mağdur olmaktadır.

"AYLAR GEÇMESİNE RAĞMEN BASIM AŞAMASINDA"

Pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlarımız ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezini arayarak, sosyal medyada paylaşım yaparak ve CİMER'e şikayet ederek aciliyet durumlarını iletiyorlar. 26 Mayıs 2022 tarihinde yapılan pasaport başvurularında dahi 'Başvurunuz basım öncesi kontrol aşamasında' olduğu belirtilmektedir. Ankara'ya gelebilenlerin pasaportlarını alabildikleri ifade edilirken gelme imkanları olamayanlar ise telefon yoluyla bir an önce pasaportlarının çıkması için yoğun çaba göstermekte, vakit harcamakta ve bu süreçte stres yaşamakta."

"KİMLİK KARTIYLA AVRUPA ÜLKELERİNE SEYAHAT KONUSU GÜNDEMİNİZDE Mİ"

Özdemir'in İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelttiği sorular şöyle:

"Yeni pasaport veya pasaport yenileme başvurularında yaşanan gecikmelerin gerekçeleri nelerdir? Pasaport başvurularında yaşanan gecikmelerin ne zaman giderilmesi öngörülmektedir? Pasaport basımında yaşanan sorunlar giderilene kadar vatandaşlarımızın özellikle Avrupa ülkelerine kimlik kartları ile seyahat etmelerinin sağlanması konusu gündeminizde midir? Dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ülkemize sadece kimlik kartlarını göstererek belli bir süre kapsamında seyahat etmelerine benzer bir hakkın kendi vatandaşlarımıza da sağlanması konusunda Bakanlığınızın girişimleri veya çalışmaları olmuş mudur?"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sibel Özdemir, Bakan Soylu'ya Pasaport Tesliminde Yaşanan Gecikmelerin Nedenini Sordu - Son Dakika

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