Sibel Özdemir'den YÖK'ün Vakıf Üniversiteleriyle İlgili Açıklamasına Tepki: "Şeffaf Bir Şekilde Yapılan İşlemler Paylaşılmalı" - Son Dakika
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Sibel Özdemir'den YÖK'ün Vakıf Üniversiteleriyle İlgili Açıklamasına Tepki: "Şeffaf Bir Şekilde Yapılan İşlemler Paylaşılmalı"

22.07.2022 12:13
Sibel Özdemir'den YÖK'ün Vakıf Üniversiteleriyle İlgili Açıklamasına Tepki: "Şeffaf Bir Şekilde Yapılan İşlemler Paylaşılmalı"

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) akademisyenlerin özlük haklarına ilişkin 9 vakıf üniversitesi hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını duyurması ancak isim açıklamayarak “gerekli işlemlerin yapıldığı” açıklamasına ilişkin “YÖK, ikinci bir açıklama yaparak gerçekten şeffaf bir şekilde hangi üniversitelerde inceleme yapıldığını, hangi tespitlerde bulunulduğunu, söz konusu tespitlere karşı hangi üniversitelere karşı hangi işlemleri yaptığını veya yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Aksi durumda akademisyenlerin kanun ile güvence altına alınan özlük haklarını bazı vakıf üniversitelerinin uygulamamaya devam etmeleri durumunda YÖK’ün görev ihmali doğacaktır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) akademisyenlerin özlük haklarına ilişkin 9 vakıf üniversitesi hakkında yaptığı soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Özdemir, açıklamada üniversite isimlerinin yer almadığına dikkat çekerek, "YÖK, ikinci bir açıklama yaparak gerçekten şeffaf bir şekilde hangi üniversitelerde inceleme yapıldığını, hangi tespitlerde bulunulduğunu, söz konusu tespitlere karşı hangi üniversitelere karşı hangi işlemleri yaptığını veya yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, YÖK'ün vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde çalışan emsallerinden düşük ücret ödenmesi konusunda yapılan incelemenin tamamlandığına ilişkin duyurusuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"9 ÜNİVERSİTENİN İSİMLERİ GİZLİ TUTULMUŞTUR"

Özdemir, "'Denetleme süreçleri ile ilgili olarak süreç şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır' şeklinde çok açık ve net bir mesaj verilmişti… Yapılan açıklamada, 9 üniversitenin isimleri gizli tutulmuştur. Yükseköğretim Kanunu'nda açık düzenleme olmasına karşın öğretim elemanlarına yasal hakları olan ücreti ödemeyen üniversitelerin isimleri kamuoyu ile şeffaf olarak paylaşılmamıştır. Ücret artışı yapmamak için sözleşme tarihlerini bahane eden üniversitelerin isimleri ve hangi yaptırımların uygulandığı veya uygulanacağı belirtilmemiştir" dedi.

YÖK'E 'ŞEFFAFLIK' ÇAĞRISI

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında herhangi bir uyarı veya yaptırım uygulanıp uygulanmadığı konusunun gizli kaldığına dikkat çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ücret artışından yararlandırılmayan akademisyenlerin mali haklarının geri ödenip ödenmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştır. YÖK, ikinci bir açıklama yaparak gerçekten şeffaf bir şekilde hangi üniversitelerde inceleme yapıldığını, hangi tespitlerde bulunulduğunu, söz konusu tespitlere karşı hangi üniversitelere karşı hangi işlemleri yaptığını veya yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Aksi durumda akademisyenlerin kanun ile güvence altına alınan özlük haklarını bazı vakıf üniversitelerinin uygulamamaya devam etmeleri durumunda YÖK'ün görev ihmali doğacaktır" dedi.

YORUMLAR
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Milletvekili Tutdere, sulama projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu Milletvekili Tutdere, sulama projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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