Sibel Özdemir: İstanbul'da Birçok Mahallede İlkokul ve Ortaokul Yok. Aileler, Eğitim Masraflarını Karşılayamadığı İçin Çocuklarını Okula Gönderemiyor

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın '80 Günde Devr-i Alem' saha çalışmasıyla ilgili, "Birçok mahallede ilkokul ve ortaokul yok. Aileler, eğitim masraflarını karşılayamadığı için çocuklarını okula gönderemiyor. Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yapmış olduğumuz çalışmada, okullar açılalı 2,5 hafta olmasına rağmen iki tane çocuk evde oturuyor. Sebebi, ulaşım masraflarını aile karşılayamadığı için gönderemiyor" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Umut kapınızı çalacak" sloganıyla başlattığı '80 Günde Devr-i Alem' programının TBMM çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla bugün basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul milletvekillerinin de katıldığı toplantıda konuşan Sibel Özdemir, ev ziyaretlerinde alınan geri dönüşleri kamuoyu ile paylaştı. Her kesimden İstanbullu ile bir araya geldiklerine dikkat çeken Özdemir, şöyle konuştu:

"SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDIK: İstanbul'un 39 ilçesinde yaptığımız ev ziyaretlerimizde kapısını çaldığımız İstanbulluların neredeyse tamamı, istisnasız olarak hayat pahalılığı ve artan fiyatlar karşısında yaşadıkları çaresizlikleri anlattılar. Biz, özellikle İstanbul'da ciddi bir yoksullaşma, sosyal güvencesi olmayan, işi olmayan, işsiz özellikle kadınlar ve gençler için çok ciddi ekonomik, sıkıntılı bir sürecin yaşandığına bizzat şahit olduk. Vatandaşların bize ilettiği sorunları ve çözüm önerilerimizi özellikle Meclis gündemine taşıdık. CHP milletvekilleri olarak, hepimiz farklı komisyonlarda, Plan Bütçe Komisyonu'nda; eğitim, sağlık, çevre, ulaştırma, imar, aile, sosyal işler, adalet, anayasa, insan hakları gibi çalışma alanları olan bütün komisyonlarda ve kanunların bize vermiş olduğu bütün araçları kullanarak bütün bu sorunları Meclis gündemine taşıdık.

TÜM ÖNERİLERİMİZ İKTİDAR PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNCE REDDEDİLDİ: Verdiğimiz kanun teklifleri, araştırma önergeleri ve soru önergeleriyle vatandaşlarımızın bize ilettiği bütün sorun alanlarını Meclis'teki bütün çalışmalarımıza taşıdık. Bin 211 kanun teklifi, 583 araştırma önergesi, 13 bin 524 soru önergesi ile bizzat kapılarını çaldığımız vatandaşların bize ilettiği sorunları gündeme taşıdık. Vatandaşlarımızın ilettiği bu sorunlar, iktidar partisi tarafından reddedildi. İstanbullu vatandaşların kadın yoksulluğu, kadın istihdamı, sosyal destekler, işsizlik, genç işsizliği, genel ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı, uyuşturucu sorunu, intiharlar, yapılmayan okullar, esnafın sorunları, tarım işçilerinin sorunları, mülteci sorunu ve eğitime erişim sorunları gibi birçok ciddi sorununu Meclis gündemine taşıdık. Aile Destekleri Sigortası'nı da ev kadınları ile paylaştık. 583 araştırma önergemizin sadece 49'u Genel Kurul gündemine geldi. Bu araştırma önergeleri, maalesef iktidar partisi milletvekilleri tarafından reddedildi. Bu konuların görüşülmesi, araştırılması ve yasama organı olarak da gerekli yasal düzenlemeyi acilen yapmamız gerektiğini sunduk Meclis'e, ancak bunlar reddedildi. Yani vatandaşlarımızı bu durumlarla baş başa bırakan iktidar, sorunları getirdiğimiz bu teklifleri reddetti ya da Meclis gündemine almadı.

TEMEL EKONOMİK SIKINTILAR İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFLERİMİZ BEKLETİLİYOR: Temel gıda ürünlerine erişim probleminin ortadan kalkmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Yine temel ekonomik sıkıntılarla ilgili verdiğimiz ciddi kanun teklifleri var, temel gıdalarda, temel mal ve hizmetlerde artan fiyatların önlenmesine dönük. Yine konutlarda elektrik, su, doğal gaz, ısınma amaçlı yakacak teslimlerinde katma değer vergisinin düşürülmesine dönük kanun teklifimiz... Gıda enflasyonunun önlenmesine dönük, konut kiraları ciddi artan ve ciddi bir barınma olan İstanbul'da bu sorunun derinlemesine incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına dönük kanun tekliflerimiz, araştırma önergelerimiz… Yoksul ailelerde özellikle bebek bezi, temel temizlik maddelerindeki katma değer vergisinin azaltılması, akaryakıt ürünlerinde katma değer vergisinin azaltılması kanun tekliflerimiz... Elektrik kullanan konut abonelerinde elektrik tüketiminde yine katma değer vergisinin azaltılmasına dönük kanun teklifimiz... Bunlarla ilgili kanun tekliflerimiz… Meclis gündemine gelenler reddediliyor, gelmeyenler ise gündemde bekliyor.

BİRÇOK MAHALLEDE İLKOKUL VE ORTAOKUL YOK: Birçok mahallede ilkokul ve ortaokul yok. Aileler, eğitim masraflarını karşılayamadığı için çocuklarını okula gönderemiyor. Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yapmış olduğumuz çalışmada, okullar açılalı 2,5 hafta olmasına rağmen iki tane çocuk evde oturuyor. Sebebi, ulaşım masraflarını aile karşılayamadığı için gönderemiyor. Deprem riski nedeniyle yıkılan okullar var. Hiçbir okul tekrar inşa edilemiyor. Milli Eğitim Bakanı'na sorduk; 'Neden bu okullar yapılmıyor?' 'Okullarda ulaşım, kırtasiye masraflarını karşılayın' diye kanun tekliflerimiz, araştırma önergelerimiz de reddedildi. Öğretmenlerle karşılaştık. Çok ciddi bir sorun var. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu sunduk Meclis'e. Bütün bu kariyer basamaklarını kaldıracak, ücretli-kadrolu-sözleşmeli öğretmen ayrımına son verecek, öğretmenlerin özlük haklarını güçlendirecek kanun tekliflerimiz Meclis gündeminde bekliyor."