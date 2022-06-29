Sibel Özdemir, Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Arazisinin Kağıthane Belediyesi'ne Devrini Meclis Gündemine Taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, İstanbul'daki Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arazisinin Kağıthane Belediyesi'ne devrini TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunan Özdemir, "Tüm paydaşların karşı çıktığı bu girişimden vazgeçilmeli, gerçekten gerekli ise okulun güçlendirilmesi veya yerinde yenilenmesi seçenekleri değerlendirilmelidir" dedi.

Sibel Özdemir, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada, Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arazisinin Kağıthane Belediyesi'ne devrini gündeme getirdi. Özdemir, şunları söyledi:

"DİĞER SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLMELİ"

"İstanbul'da 33 yıllık köklü ve başarılı bir geçmişe sahip olan Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arazisinin Kağıthane Belediyesi tarafından ısrarla belediyeye tahsisi istenmektedir. Ders veren öğretmenlerin Fransa'da teknik eğitim gördüğü, donanımlı laboratuvarları ve atölyeleriyle birçok üniversitenin sahip olmadığı kaynaklara sahip olan okul, İstanbul genelinde en ön sıralardaki mesleki eğitim kurumlarından biridir. Ortada yeni bir okul projesi dahi yokken okul binaları deprem riski nedeniyle yıkılacak, okulun kurumsallığı yok edilecek ve arazisi de belediyeye verilecektir. Diğer yandan öğretmenler, okul idaresi ve veliler, bu kararla çok ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya kalacaklardır. Milli Eğitim Bakanlığı'na tekrar çağrıda bulunuyorum. Başta okul aile birliği, öğrenciler, eğitim sendikaları olmak üzere tüm paydaşların karşı çıktığı bu girişimden vazgeçilmeli, gerçekten gerekli ise okulun güçlendirilmesi veya yerinde yenilenmesi seçenekleri değerlendirilmelidir."