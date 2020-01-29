Sibel ve Fatoş verilen karara boyun eğdi!

Heyecan dolu bölümde Boz'un Neco'nun alnına dayadığı silahla birlikte iki aile arasında giderek yükselen gerilime dur demek isteyen Fatoş, ailesinin geleceği için Neco'ya gitmeye karar verdi. Diğer tarafta Sibel ise "Asla evlenmem!" dediği Ramo'nun kapısına geldi. Daha fazla kan ve gözyaşı dökülmesini istemeyen Fatoş ve Sibel'in kendilerini feda ettiği final sahnesi izleyenleri derinden etkiledi.

SOSYAL MEDYA #RAMOGÜNÜ DEDİ!

Ramo, dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle ABC1 20+'da 5.92 izlenme oranı (rating), 12.58 izlenme payı (share), AB'de 4.90 izlenme oranı (rating), 11.63 izlenme payı (share), Total'de 6.92 izlenme oranı (rating), 14.46 izlenme payı (share) elde etti. #RamoGünü etiketi Twitter Türkiye'de 10 saat 30 dakika dünyada ise 3 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.

RAMO'DA HÜKÜM VERİLDİ!

Yavuz'un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilip, Adana'nın yönetildiği odaya götürüldü. Aile üyelerinin her yerde aradığı Ramo'yu, Fidan da Yavuz'u tehdit ederek bulmaya çalıştı. Barış isteyen Cihangir Bey'in kararı Ramo'ya açıklandı. Ramo, kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktı. Bunun tek yolu da eski usulde kız alıp kız vermekti. Ramo'nun Sibel'le, Neco'nun da Ramo'nun kardeşi Fatoş'la evlenmesini isteyen İstanbul'un kararına iki ailenin üyeleri de karşı çıktı. Ramo kararı kabul ettiği sırada Boz ve Fatoş'un aşkları ortaya çıktı. Ramo'ya yakalanan aşıkların itirafı Ramo'yu öfkeden deliye döndürürken, Fatoş'un abisiyle duygusal yüzleşmesi izleyenleri derinden etkiledi.