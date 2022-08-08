Siber Atölye Projesi Rize'de finale gidiyor - Son Dakika
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Siber Atölye Projesi Rize'de finale gidiyor

08.08.2022 09:38

Siber Atölye Projesi Rize'de finale gidiyor Oluşturan platformla devlet çatısı altında siber güvenlik personeli yetiştirilecek Türkiye'de siber güvenlik uzmanlığı konusunda öğretici platform üretmeyi hedefleyen yazılımcı gençler TEKNOFEST 2022 yarışmasında finale gidiyor.

Siber Atölye Projesi Rize'de finale gidiyor

Oluşturan platformla devlet çatısı altında siber güvenlik personeli yetiştirilecek

SİNOP - Türkiye'de siber güvenlik uzmanlığı konusunda öğretici platform üretmeyi hedefleyen yazılımcı gençler TEKNOFEST 2022 yarışmasında finale gidiyor. Siber Atölye Projesi finali kazanarak devlet bünyesinde yetkin siber güvenlik personeli oluşturmayı amaçlıyor.

Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022 Karadeniz yarışmasında Eğitim Teknolojileri kategorisine ASES takımı olarak Sinop'tan katılan Can Cebeci ve Kerem Bayram, siber güvenlik alanında yetkin bireyleri oluşturmayı amaçladığı platformla birinciliği hedefliyor. Proje amacının Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında siber dünyada yetkin bireylere birçok kaynaktan faydalanarak eğitim verilmesi ve her yaştan seçilen insanları yetkin siber güvenlik personeline dönüştürmeyi amaçlıyor. Eğitimlerini tamamlayanlar, saldırı ve savunma yetilerini geliştirerek simülasyonda kendisini test ediyor.

Siber Atölye Projesi hakkında bilgi veren Can Cebeci, "Türkiye'nin ilelebet payidar kalabilmesi, siber dünyada ofansif ve defansif olarak yetkin bireylere sahip, güvenilir, çalışkan ve tam düzeyli personele sahip olabilmesi için bu projeyi gerçekleştirdik. Projede siber güvenlik konularında birçok alan bulunuyor. Bununla birlikte gizli mesajlaşma servisleri, kripto şifreleme gibi tüm alanlarda eğitimi içerisinde barındırmaktadır" diye konuştu.

"Devletin istediği siber güvenlik personeli haline gelecek"

Cebeci, her yaş grubundan bireyin aldığı eğitimle tam anlamıyla devletin istediği siber güvenlik personeli haline geleceğini söyledi. Ayrıca eğitimini tamamlayanların, oluşturulan simülasyonda saldırı alanlarında kendisini test edeceğinin de altını çizdi. Çok alanlı eğitim sistemi olduğunu belirten Cebeci, "Test edilen bu sistemler içerisinde eğitim videolarından yerli ve milli kaynaklarımızdan, yazdığımız oluşturduğumuz projelerden kaynaklardan faydalanarak birer yetkin siber güvenlik personeline dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST finalinde birincilik elde ettikten sonraki aşamada Cebeci, bu projeyi Türkiye Cumhuriyeti devletinin kritik düzeydeki kurumlarına sağlamak olduğunu vurguladı. Sözlerini milli insansız hava araçları kurucusu Selçuk Bayraktar'ın cümleleriyle sonlandıran Cebeci, "Biz bu projeye para verdik, paranın bir önemi yok biz bu projeye ruhumuzu verdik. Ruhumuzu verdiğimiz projede her daim birinci olacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Rize, Güncel, Son Dakika

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