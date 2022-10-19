Siber Daire Başkanlığı'ndaki uzman ekipler kara kutuyu inceliyor - Son Dakika
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Siber Daire Başkanlığı'ndaki uzman ekipler kara kutuyu inceliyor

19.10.2022 17:25

Siber Daire Başkanlığı'ndaki uzman ekipler kara kutuyu inceliyor Amasra'daki patlamada cihazların bir kısmı incelemek üzere Ankara'ya gönderildi Bartın'da meydana gelen maden faciası sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Daire Başkanlığı'ndan uzman ekipler maden ocağında el konulan...

Siber Daire Başkanlığı'ndaki uzman ekipler kara kutuyu inceliyor

Amasra'daki patlamada cihazların bir kısmı incelemek üzere Ankara'ya gönderildi

BARTIN - Bartın'da meydana gelen maden faciası sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Daire Başkanlığı'ndan uzman ekipler maden ocağında el konulan cihazlardaki incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan cihazların bir kısmının da incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim günü meydana gelen maden faciasında 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dahilinde 6 savcı soruşturmasını sürdürüyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, bilirkişi heyeti, Olay Yeri İnceleme ekipleri maden ocağının anlık takibinin yapıldığı teknik binada incelemelerini sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Daire Başkanlığı'ndan uzman ekipler tarafından kara kutu tabir edilen cihazların incelemeleri sürerken cihazların bir kısmının da geniş kapsamlı inceleme için Ankara'ya gönderildiği öğrenildi. Sensor verilerinin yanı sıra ses ve görüntü kayıtları, gaz ölçümleri, hava akış oranı gibi veriler yapılan inceleme sonrası raporlanacak.

Kaynak: İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Bartın, Amasra, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siber Daire Başkanlığı'ndaki uzman ekipler kara kutuyu inceliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siber Daire Başkanlığı'ndaki uzman ekipler kara kutuyu inceliyor - Son Dakika
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