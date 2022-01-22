SİBER'den 'Veri avı' operasyonu - Son Dakika

- SİBER'den 'Veri avı' operasyonu

Kurumların veri tabanına sızan hacker örgüt çökertildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sonucu, kurumların veri tabanına sızan hacker örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Veri Avı' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin yeni doğan bir bebeğin kimlik bilgileri dahil, satış işlemi gerçekleşen araç bilgilerinin de anlık sorgulanabildiği bir sisteme sahip oldukları polis tarafından tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sonucu, kamu kurumlarına internet üzerinden sızarak ülkemizdeki vatandaşların, T.C kimlik numarası, araç marka, model, şaşi numarası, plaka bilgileri, E- Okul sisteminde yer alan bilgiler, vatandaşların açısından hayati derecede öneme sahip bütün kişisel verilerini ele geçiren ve satışını yapan örgüt deşifre edilirken, örgüt mensuplarına yönelik yapılan detaylı inceleme neticesinde yeni doğan bir bebeğin kimlik bilgileri dahil, satış işlemi gerçekleşen araç bilgilerinin de anlık sorgulanabildiği bir sisteme sahip oldukları tespit edildi.

Yakalanan 12 kişi serbest bırakıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün'den yapılan açıklamada, "Ele geçirilen kişisel bilgileri kurdukları üyelik sistemi ile sattıkları, kazançlarını kredi kartı dolandırıcılığında kullandıkları, kripto hesaplarına para aktardıkları, kendi aralarında para transferleri yaptıkları, transferlerde açıklama kısmına şifreli mesajlar yazdıkları ayrıca çeşitli mobil uygulamalar üzerinden iletişim kurdukları incelemeler sonucu tespit edilmiştir. 18 Ocak 2022 tarihinde Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri, Kırıkkale olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Veri Avı' operasyonu ile aralarında 16, 17 yaşlarında çocukların da bulunduğu 12 şüpheli yakalanmıştır. Mahkemeye intikal ettirilen 12 şüphelinin tamamı serbest bırakılmıştır" denildi.