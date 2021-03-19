Siber dolandırıcılar Adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Siber dolandırıcılar Adliyeye sevk edildi

19.03.2021 03:41

Siber dolandırıcılar Adliyeye sevk edildi Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Siber Suçlar operasyonunda 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan dolandırıcılık şebekesi, adli makamlara sevk edildi.

Siber dolandırıcılar Adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Siber Suçlar operasyonunda 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan dolandırıcılık şebekesi, adli makamlara sevk edildi.

MUĞLA - Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Türkiye genelinde 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalarak dolandıran ve gözaltına alınan suç şebekesi şüphelileri adli makamlara sevk edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında, bilişim ve banka sistemleri aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarından projeli çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonrası Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde, Bilecik olmak üzere, 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Türkiye genelinde 25 bin kişinin banka ve kredi kartı bilgilerini, oltalama (phishing) yöntemi ile yasa dışı ele geçirdikleri ve sattıkları tespit edildi. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde paylaştıkları ve bu yöntemlerle menfaat temin ettikleri tespit edilen şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Datça Adliyesi'ne sevk edildiler.

Aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu 18 şüpheliden 11'i adli makamlara sevk edilirken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında; bilişim ve banka sistemleri aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarından yargılanacaklar.

Siber dolandırıcılar Adliyeye sevk edildi
Siber dolandırıcılar Adliyeye sevk edildi
Siber dolandırıcılar Adliyeye sevk edildi
Siber dolandırıcılar Adliyeye sevk edildi

Dolandırıcılık, Siber Suçlar, Kredi Kartı, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siber dolandırıcılar Adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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