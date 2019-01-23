Siber dolandırıcılar bu kez Netflix’i alet ediyor

Kimlik avına çıkan siber dolandırıcılar, amaçlarına ulaşmak için bu kez internet televizyonu Netflix'i alet ediyor.

Kimlik avına çıkan siber dolandırıcılar, amaçlarına ulaşmak için bu kez internet televizyonu Netflix'i alet ediyor. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, dolandırıcıların Netflix temalı sahte mesajlarla kulanıcıların kişisel bilgilerini elde etmeye çalıştığını duyurdu.

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