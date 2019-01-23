Son Dakika Haberleri: Siber dolandırıcılar bu kez Netflix’i alet ediyor

Siber dolandırıcılar bu kez Netflix’i alet ediyor

51 dakika önce

Kimlik avına çıkan siber dolandırıcılar, amaçlarına ulaşmak için bu kez internet televizyonu Netflix'i alet ediyor.

Siber dolandırıcılar bu kez Netflix’i alet ediyor, System.String[]
Kimlik avına çıkan siber dolandırıcılar, amaçlarına ulaşmak için bu kez internet televizyonu Netflix'i alet ediyor. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, dolandırıcıların Netflix temalı sahte mesajlarla kulanıcıların kişisel bilgilerini elde etmeye çalıştığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:32 

Ekonomi
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