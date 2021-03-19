Siber dolandırıcılığa 6 tutuklama - Son Dakika

Siber dolandırıcılığa 6 tutuklama

19.03.2021 08:20
Siber dolandırıcılığa 6 tutuklama, System.String[]

MUĞLA merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

MUĞLA merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında, Muğla merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde ve Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarından başlatılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan 18 şüpheliden, 11'i adliyeye sevk edildi. Türkiye genelinde 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çaldıkları iddia edilen 11 şüpheliden 6'sının tutuklandığı öğrenildi. Diğer şüphelilerden 3'ü savcılıkta verdikleri ifadenin ardından, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Dolandırıcılık, İstanbul, Bilecik, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siber dolandırıcılığa 6 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları da dahil 10 kişi gözaltında İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak         
07:09
Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti         
00:22
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Süper Lig devi, transfer için kıyasıya bir yarışta! Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor Süper Lig devi, transfer için kıyasıya bir yarışta! Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor         
21:54
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 08:33:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siber dolandırıcılığa 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei