"Siber dolandırıcılık" iddiasıyla yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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"Siber dolandırıcılık" iddiasıyla yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

31.03.2022 21:51

Konya merkezli 5 ilde, "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Konya merkezli 5 ilde, "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin "Hayalet-2" operasyonu ile yakalanan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarma ekipleri, 8 zanlıyı sağlık kontrollerinin ardından Kulu Adliyesi'ne götürdü.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan G.A.Ö. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.K, Y.Y, M.Ü, H.D, D.A, E.Ç. tutuklandı.

Zanlıların, sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri mağdurların arkadaş listelerindeki kişilerden yüksek kazanç vadederek para istedikleri, aldıkları kimlik bilgileriyle bu kişileri tehdit ettikleri ve yaklaşık 9 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öğrenildi.

Olay

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Aralık 2021'de "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik Konya merkezli 9 ilde "Hayalet-1" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Siber dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı
Siber dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı
Siber dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

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Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Jandarma, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Siber dolandırıcılık' iddiasıyla yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı - Son Dakika


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