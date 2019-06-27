Siber güvenliği bu kez çocuklar anlattı, aileler dinledi

Siber güvenlik uzmanlarından kişisel güvenliğin püf noktalarını öğrenen çocuklar, edindikleri yeni bilgileri daha sonra sahnede kendi ailelerine anlattı. Anne ve babalar ise dijital çağın çocuklarıyla doğru iletişimi kurma konusunda sorularını Pedagog Gözde Erdoğan'a sorma fırsatı yakaladı.

Dijital dünyada güvenlik sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de büyük önem taşıyor. Üstelik çocuklar, yetişkinlerin sağduyu ve deneyimine sahip olmadıkları için internette bulunan tehditlere karşı daha savunmasız durumdalar. Çocuklar için dijital bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan Innovera, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 22 Haziran Cumartesi günü Cemile Sultan Korusu'nda düzenlediği etkinlikte aileleri ve çocukları misafir etti. Pedagog Gözde Erdoğan, yarının dijital vatandaşlarını yetiştirecek anne ve babalara, çocukların teknolojiyle ilişkilerini iyi yönetmek ve doğru iletişim korumak için ipuçları verdi. Çocuklar ise Innovera uzmanlarından güvenli internet kullanımına ilişkin ilk eğitimlerini aldı.

Mavi Balina ve MOMO harekete geçirdi

Çocukların internette geçirdiği sürenin hızla arttığına dikkat çeken Innovera Yönetici Ortağı Murat Tora, "Buna karşın, internetle tanışma yaşı 2'ye kadar düşmüş durumda. Yakın dönemde doğrudan çocukları ve gençleri hedefleyen Mavi Balina, MOMO gibi tehlikeler bizi harekete geçirdi. Çocuklarımızı kaliteli içerikler ve doğru bilgiyle beslemek için bugün burada bulunmaktan mutluyuz." diye açıkladı.

İnternet güvenliğinin şirketlerden evlere, ailelerden çocuklara uzandığına dikkat çeken Tora, "Innovera olarak böyle bir sosyal sorumluluk çalışmasıyla hem ebeveynlerin hem çocukların bilinçlenmesine katkı sağlamak istedik. Bu tür etkinlikler genelde anne babalarla sınırlı kalıyor. Oysa uzmanlar gözetiminde, doğrudan çocuklarla diyalog kurulması çok daha etkili sonuçlar veriyor. Bugün de Pedagog Gözde Erdoğan'ın değerli katılımıyla, dijital dünyada kendilerini nasıl koruyacakları, tehlikelere karşı nasıl önlem alacakları konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmek için bir aradayız." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar, uzmanlar gözetiminde aldıkları siber güvenlik eğitiminin ardından ana sahneye çıkarak öğrendikleri bilgileri ailelere aktardı. Çocukların dosya indirme, kişisel gizlilik ve bilgi paylaşımı konularında yaptığı yorumlar renkli anlar yaşanmasına neden oldu.

"Çocuğu internetle başbaşa bırakmak, sokağa tek göndermek gibi"

Ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen soru-cevap oturumunda ebeveynlerden gelen soruları yanıtlayan ünlü Pedagog Gözde Erdoğan, "Teknolojinin yapıcı ve yıkıcı yanlarını dikkate almak gerekiyor. Bir çocuğu internet ile baş başa bırakmak, aileler için bu çocuğun dışarıya tek başına çıkması kadar önemli olmalı. İnternete ilişkin güvenlik önlemlerinin erken dönemden itibaren alınması, bunun için de sağlam bir ilişki kurulması gerekiyor." diye konuştu.

Ekranların hiperaktiviteye alan sağladığını vurgulayan Erdoğan, "Evde hiyerarşik kurallar dahilinde bir sistem kurulmadığı sürece çocuk ile sağlıklı iletişim için gereken zemini hazırlamak mümkün olmaz. Güne başlama ve günün bitiş saatleri belli olmalı. Evde tek televizyon, tek tablet olmalı. Alanlar belirlenmeli ve ortak alandaki kurallara herkes uymalı. Çocukların odasında anne babaya ait eşya olmamalı ve kapısı çalınarak girmeli." diye ekledi.