Son Dakika Haberleri: Siber güvenlik endişesi online alışveriş ve bankacılık kullanımını etkiliyor

Siber güvenlik endişesi online alışveriş ve bankacılık kullanımını etkiliyor

19 dakika önce

ESET'in yaptığı araştırmaya göre toplumun yüzde 20'si siber güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle bankacılık ve alışveriş işlemlerini online yapmamayı tercih ediyor.

Siber güvenlik endişesi online alışveriş ve bankacılık kullanımını etkiliyor, System.String[]
ESET'in yaptığı araştırmaya göre toplumun yüzde 20'si siber güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle bankacılık ve alışveriş işlemlerini online yapmamayı tercih ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 70'i ise kişisel verilerin kötüye kullanılmasından endişe duyuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:12 

Ekonomi
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