Siber güvenlik endişesi online alışveriş ve bankacılık kullanımını etkiliyor
19 dakika önce
ESET'in yaptığı araştırmaya göre toplumun yüzde 20'si siber güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle bankacılık ve alışveriş işlemlerini online yapmamayı tercih ediyor.
ESET'in yaptığı araştırmaya göre toplumun yüzde 20'si siber güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle bankacılık ve alışveriş işlemlerini online yapmamayı tercih ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 70'i ise kişisel verilerin kötüye kullanılmasından endişe duyuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:12
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