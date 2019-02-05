Siber güvenlik endişesi online alışveriş ve bankacılık kullanımını etkiliyor

ESET'in yaptığı araştırmaya göre toplumun yüzde 20'si siber güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle bankacılık ve alışveriş işlemlerini online yapmamayı tercih ediyor.

ESET'in yaptığı araştırmaya göre toplumun yüzde 20'si siber güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle bankacılık ve alışveriş işlemlerini online yapmamayı tercih ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 70'i ise kişisel verilerin kötüye kullanılmasından endişe duyuyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Cumhurbaşkanlığı, İş Arayan Gençleri İş Dünyasıyla Buluşturmak İçin Proje Hazırladı

Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu

Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı

Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü