Siber Güvenlik farkındalık ayına özel 31 güvenlik ipucu

İlk kez 2004 yılında kutlanan Siber Güvenlik Farkındalık Ayı, dünya genelinde her yıl ekim ayında kutlanıyor. Hayatımızın online platformlara taşındığı ve siber suçların her geçen gün arttığı günümüz dünyasında siber saldırılara karşı tedbirli olmanın her zamankinden daha büyük önem taşıdığının altını çizen Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Siber Güvenlik Farkındalık Ayı'na özel 31 güvenlik ipucunu paylaştı.

Gün geçtikçe saldırı yöntemlerini geliştiren siber saldırganların hem şirketlere hem de bireysel olarak kullanıcılara büyük kayıplar yaşattığını belirten Akkoyunlu, online bankacılık uygulamalarından sosyal medya hesaplarına kadar birçok alanda saldırıların arttığını vurguladı.

Akkoyunlu, siber güvenlik farkındalık ayı olan ekim ayının her günü için bir güvenlik önlemi sıraladı. İşte o önlemler:

"Siber saldırganların her geçen gün geliştirdiği saldırı yöntemlerinden korunmak için antivirüs kullanın ve güncel kalmasına özen gösterin.

"Büyük harfler, semboller ve sayıların bir karışımından oluşan güçlü parolalaroluşturun ve parolalarınızı kimseyle paylaşmayın.

"Cihazlarınızı her zaman kontrol altında ve gözetiminizde tutun. Ekran kilidini aktif tutun.

"Şüpheli e-postalardan gelen ekleri veya bağlantıları açmadan önce iki kez düşünün.

"Bankacılık faaliyetleri gerçekleştirmeden ve online alışveriş yapmadan önce web sitelerinde HTTPS'nin etkin olup olmadığını kontrol edin.

"Verilerinizi ister bulut platformlarında ister donanım cihazlarında düzenli olarak yedekleyin.

"USB aygıtlarını kötü amaçlı yazılımlar içerebildiğinden bilgisayarınıza takar takmaz virüs taramasından geçirin.

"Ebeveyn olarak çocuklarınızın siber zorbalık kurbanı olmalarının önüne geçmek için teknolojik cihazlar üzerinden nasıl denetim kurulacağını öğrenin.

"Kredi kartınızı kaybederseniz, derhal bankanıza haber verin ve banka hesap hareketlerini düzenli olarak inceleyin.

"Hevesli bir oyuncu olabilirsiniz ancak hileli web sitelerinden veya torrentten dosyalar indirmeyin.

"Telefonunuzu sattığınızda veya ödünç verdiğinizde, güvenli bir silme aracıyla biçimlendirin ve fabrika ayarlarına döndürün.

"Dijital ayak izinizi anonimleştirmek içintarayıcı verilerinizin izlenmesini önleyen ve çerezleri önleyen uzantılar kullanın.

"İstenmeyen uygulama içi satın alma işlemlerini önlemek adına hassas bilgiler taşıyan bir mobil uygulamalarınız temkinli kullanın.

"Reklam yazılımlarından kurtulmak için casus yazılım önleme özelliklerine sahip bir antivirüs yazılımı kullanın.

"Kullanılmadığı zaman Wi-Fi, konum servisleri ve Bluetooth'u kapatarak akıllı telefonunuzun pil ömrünü uzatın.

"Sosyal mecralarda detaylı kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının.

"Dolandırıcılık karşısında daha yüksek koruma için online alışverişlerde her zaman kredi kartı yerine sanal kart kullanmaya çalışın.

"Spam e-posta gönderenler e-posta adresinizi ele geçirmek ya da zararlı yazım dağıtabileceğinden, şüpheli e-postalar yoluyla gönderilen bağlantılara tıklamayın.

"Dizüstü bilgisayar kameranızı fiziksel olarak gizleyin ve kamerayı yetkisiz erişimlere karşı koruyan bir antivirüs kullanın.

"Herkese açık bir Wi-Fi ağına her bağlandığınızda güvenlik duvarı kullanın.

"Ev veya iş internetine bağlanamadığınız anlarda telefonunuzu erişim noktası olarak kullanabilirsiniz. İnternet erişiminiz sağlandığında, telefonunuzdaki bu özelliği mutalaka kapatın.

"Daha fazla gizlilik için arama sonuçlarındaki görünürlüğünüzü kısıtlayın.

"Sizi veya bir yakınınızı taklit eden sahte sosyal medya profilleri de dahil olmak üzere uygunsuz içerikleri anında bildirin.

"Yeni bir uygulama yüklediğinizde kullanım koşulları, şartları ve eriştiği verileri mutlaka kontrol edin.

"Online ortamlarda paylaştığınız fotoğrafların uygunluğunu kendinizin, ailenizin ve arkadaşlarınızıngüvenliği için birçok kez gözden geçirin.

"İnternete paylaşılan bir bilgisayardan erişiyorsanız, geride özel bir şey bırakmadığınızdan emin olmak adına geçmiş verileri silin.

"Online ortamdaki hareketlerin izlenmesini önlemek için VPN kullanın.

"E-posta almak istemediğiniz web servislerine kaydolmak için tek kullanımlık bir e-posta adresi kullanın.

"Hesaplarınıza ekstra bir güvenlik katmanı eklemek için çok faktörlü kimlik doğrulamayı her zaman etkinleştirin.

"Tüm yazılımlarınızı güncellemeyi unutmayın, otomatik güncellemeleri cihazlarınızda aktifleştirin.

"Yüzde 100 güvende kalmak için güvenilir profesyonellerden yardım talep edin ve siber güvenlik önlemleri konusunda kendinizi geliştirecek kaynaklardan yardım alın."