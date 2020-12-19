Siber Güvenlik Haftası 21-25 Aralık'ta düzenlenecek

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin düzenlediği Siber Güvenlik Haftası, 21-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, etkinlik, SSB ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin himayesinde, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının desteğiyle organize edilecek.

Etkinliğin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SSB Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla kısıtlı katılımla gerçekleştirilecek açılış töreninde, yerli siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayan kamu temsilcilerine ödülleri takdim edilecek, kamu kesiminin temsilcileriyle özel oturum düzenlenecek.

Milli Siber Güvenlik Zirvesi yapılacak

Etkinliğin ilk 2 gününde Milli Siber Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilecek. İlki 2019'da yapılan zirve, kamu ve özel sektör ile akademi dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek, yerli siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayacak önemli isimleri ağırlayacak.

"Yerli ve milli siber güvenlik" temasıyla gerçekleştirilecek zirveye farklı sektörlerin önde gelen isimlerinden 50'ye yakın konuşmacı katılacak.

Zirvede, "Kamuda Yerli Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi", "Savunma Sanayiinde Yerli Siber Güvenlik", "Telekom Sektöründe Yerli Siber Güvenlik", "Enerji Sektöründe Yerli Siber Güvenlik", "Finans Sektöründe Yerli Siber Güvenlik", "Yerli Ürünlerde Test ve Sertifikasyon" başlıklı paneller yapılacak.

3 boyutlu fuar deneyimi

Siber Güvenlik Haftası boyunca, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarının yerli ve milli kabiliyetlerle ürettikleri siber güvenlik ürünleri ve vermiş oldukları hizmetler, 3 boyutlu Siber Güvenlik Sanal Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulacak.

Fuarı ziyaret etmek isteyenler "www.siberguvenlikhaftasi.com" internet adresinden kayıt yaptırabilecek.

Yerli siber güvenlik firmalarının ürünleri ön plana çıkarılacak

Siber Güvenlik Haftası, Türkiye'de siber güvenlik konusunda farkındalığı ve iş birliklerini artırmak, kamu, özel sektör ve akademi temsilcilerini bir araya getirmek ve 2020 yılını "siber güvenlik" temasıyla tamamlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Hafta boyunca Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi yerli firmalar ve ürünleri ön plana çıkarılacak.

Siber Güvenlik Haftası, ASELSAN, HAVELSAN, STM, TR-TEST, Bilge Siber Güvenlik, Cyberwıse, May Siber Teknoloji, Procenne, Rovenma, Turkcell ve Türk Telekom ana sponsorluğunda, Ics Defense, Infosec, Pıcus, Spexco ve Ulak Haberleşme altın sponsorluğunda, Limatek ve Swordsec gümüş sponsorluğunda ve Barikat, Crypttech ve Kron bronz sponsorluğunda organize edilecek.