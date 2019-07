Siber güvenlik pazar payı 120 milyar dolar

Türkiye, dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan ilk beş ülke arasında. Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan'ın ardından Türkiye geliyor.

Savunmadan sağlığa, enerjiden ulaşıma her alanda nesnelerin interneti ve güvenliği çok önemli. Devletler, kamu kurumları, sosyal platformlar, KOBİ'ler ve özel şirketler sunduğu hizmet ve ürünler ile iletişimlerini artık sanal ortamlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu anlamda siber güvenlik pazar payının 120 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran, "Türkiye'nin aldığı pay yalnızca 45 milyon dolar. Kalanını ise dışarıya aktarıyoruz. Bu da Türkiye'nin bu pazara yatırım yapmasını ve ürün geliştirme çalışmalarını artırmasını gerektiriyor" dedi. Siber güvenlik seviyesinin artması için teknolojik yatırımların tek başına yeterli olmayacağını hatırlatan Başaran, bu alanda yetişmiş çalışanlara olan ihtiyacın her zamankinden fazla olduğunu belirtti. "Siber saldırılarla etkin biçimde mücadele etmenin yollarından birisi de siber saldırganlar gibi düşünebilen ve saldırıların hedefi olabilecek sistemleri onlardan önce tespit ederek açıkların giderilmesini sağlayan etik hacking hizmetleridir. Her zaman söylediğim gibi düşmandan başka eğitmen yoktur. Zayıf yönlerimizi bize en iyi düşmanlarımız gösterir. Bizler de sızma testi hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimizin gerekli tedbirleri gerçek bir saldırıyla karşılaşmadan önce almalarını sağlıyoruz." Özellikle uluslararası ilişkilerde ve ülkeler arasında yaşanan gerginliklerin siber saldırıların artmasında önemli rol oynadığını belirten Başaran, son aylarda Türkiye'deki kuruluşları hedef alan saldırılarda da buna dair ciddi izler gördüklerini söyledi.

DÜNYANIN İLK SENARYO TABANLI SERTİFİKALI ETİK HACKING EĞİTİMİ

Siber güvenlik seviyesinin yükseltilmesi ve korunması için yetişmiş çalışanlara olan ihtiyacın fazlasıyla artması nedeniyle Sparta Bilişim bugüne dek hiç yapılmamış bir eğitim programı başlattı. Dünyada bir ilk olan Hack2Escape, senaryo tabanlı ve uygulamalı bir siber güvenlik eğitimi. "Öğren, Hackle, Kaç!" sloganıyla yola çıkan Hack2Escape senaryosu gereğince katılımcıların yüksek güvenlikli bir kamptan kaçabilmesi için ağ ve sistem sızma testi eğitimi, web uygulama sızma testi eğitimi, Python ile sızma testi aracı geliştirme, sızma testlerinde Powershell kullanımı, siber güvenlik teknolojileri ve antivirüs atlatma ve EKS sızma testi eğitimleri verilecek. Bu eğitimleri alan katılımcıların eş zamanlı olarak öğrendiklerini uygulamaları ve senaryo gereği kamp sistemlerini hackleyerek kaçmayı başarmaları sağlanacak. Marmaris'te çam ve günlük ormanları arasında yer alan Club Amazon'da Eylül ayında düzenlenecek olan eğitimin süresinin 4 gün olduğunu belirten Başaran, "Uçak bileti, havaalanı transferleri, tam pansiyon konaklama ve etik hacking eğitimini paket olarak sunuyoruz. Eğitim siber güvenlik alanına ilgi duyan her düzeyde katılımcıya uygun olacak biçimde hazırlandı. Amacımız siber güvenlik eğitimini sıkıcı sınıf ortamlarından çıkartıp, senaryo tabanlı bir kaçış oyunu ile daha verimli hale getirmek. Bu amaçla geliştirdiğimiz eğitim laboratuvarının bu anlamda dünyada eşi yok" diye konuştu.