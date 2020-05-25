Siber güvenlik uzmanından "Kovid-19'un siber suçlular için büyük fırsat oluşturduğu" uyarısı - NEW - Son Dakika

Siber güvenlik uzmanından "Kovid-19'un siber suçlular için büyük fırsat oluşturduğu" uyarısı - NEW

Global Cyber Alliance Başdanışmanı Adnan Baykal'ın röportajı - Global Cyber Alliance Başdanışmanı Adnan Baykal: "Siber güvenlik açısından Kovid-19'un dünya üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz.

Global Cyber Alliance Başdanışmanı Adnan Baykal'ın röportajı - Global Cyber Alliance Başdanışmanı Adnan Baykal:

"Siber güvenlik açısından Kovid-19'un dünya üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki siber suçlular için de bu bulunmaz bir fırsat oldu"

"Yüzde 100 virüs girmeyecek bir sistem yok. Bunu bize tarih en güvenilir devlet birimlerinde bile gösterdi"

"5G'de beni ürküten şeylerden biri, 'internet nesneleri' dediğimiz şeyler. 5G sayesinde en küçük şeyler bile internete bağlanabilecek"

"Siber güvenlik sadece teknik bir problem değil düzenleyiciliği de olan bir konu. Dolayısıyla bu konudaki kanunların çıkartılması ve devamlı yenilenmesi lazım"

NEW YORK (AA) – İSLAM DOĞRU – ABD'de Global Cyber Alliance (GCA) siber güvenlik şirketinin başdanışmanlığını yapan Adnan Baykal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının dünyadaki siber suçlular için büyük bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

New York eyaletinin başkenti Albany'de yaşayan Baykal, Kovid-19 salgınının internet üzerinden siber saldırıları nasıl arttırdığı ve çözüm önerileri konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Baykal, ABD'de özel ve devlet kurumlarında 16 yıl siber güvenlik uzmanı olarak çalıştığını belirterek, 5 yıldır da kar amacı gütmeyen GCA'da küresel siber tehditlere karşı şirketleri, devletleri, grupları bir araya getirerek siber sorunlara karşı ücretsiz çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

GCA'nın New York, Londra ve Brüksel'de ana ofisleri bulunduğunu aktaran Baykal, şirketin başlıca çalışma alanının dünyadaki siber güvenlik odaklı gayretleri çözüm odaklı koordine etmek olduğunu kaydetti.

Baykal, "GCA konsepti ilginç bir konsept. Kendimizi siber güvenliğin UNICEF'i olarak görüyoruz." dedi.

"Kovid-19 siber suçlular için de bulunmaz bir fırsat oldu"

Kovid-19 salgınında insanların evlerden çalışmaya başlaması sonucu internet üzerine büyük bir yığılma olduğunu kaydeden Baykal, bunun da siber güvenlik açısından yeni sorunlar ortaya çıkardığına dikkat çekti.

Baykal, şirketlerin önceden iş yerlerinde kendi internet ağlarını kontrol ederken, evden çalışmalarla artık bu kontrolün mümkün olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Özellikle küçük ölçekteki yapılanmalar buna hazır değildi. Vakitleri de yok, bir anda herkes evine itildi. Yaşam savaşı veriyorlar, tabiri caizse tekeri döndürmeye çalışıyorlar ve bu arada siber güvenliği düşünmüyorlar. Bu açıdan Kovid-19'un dünya üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki siber suçlular için de bu bulunmaz bir fırsat oldu."

Salgın sürecinde "fidye yazılımı" (ransomware) denilen siber saldırılarda çok artışlar olduğuna dikkati çeken Baykal, özellikle New York'ta "evde kal" talimatından sonra bir hafta içinde Kovid-19 üzerinden siber atak yapmak için 20 binden fazla internet ismi oluşturulduğu bilgisini paylaştı.

Siber saldırılara karşı önlemler

Siber saldırılar için internet kullanıcılarının çok basit güvenlik önlemleri alabileceğini belirten Baykal, ilk önce hesap şifrelerinin çok kuvvetli olması ve hesapların "iki faktörlü kimlik doğrulama" metoduyla korunması gerektiğini belirtti.

Baykal, aynı şifrelerin başka hesaplarda da kullanılmaması gerektiğini hatırlatarak, ikinci olarak da bilgisayardaki sistem ve programların da sık sık güncellenmesi tavsiyesinde bulundu.

Verilerin yedeklenmesinin önemine de değinen Baykal, "Üçüncüsü, backup yapmanız çok önemli, çünkü virüs bir şekilde sistemlere giriyor, yani yüzde 100 virüs girmeyecek bir sistem yok. Bunu bize tarih en güvenilir devlet birimlerinde bile gösterdi. Ama eğer bilgilerinizi backup yaparsanız, kobiler için çok önemli, fidye yazılımı denilen atağa maruz kalırsanız, en azından yedekleme olduğu için bilgisayarı formatlayıp tekrar kurup yedeklemeden tekrar çalışmaya devam edebilirsin." ifadelerini kullandı.

"5G'ye geçiş akıllı bir şekilde yapılmalı"

Kovid-19 salgınında gündeme gelen 5G internet ve güvenlik sorunu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Baykal, 5G dışında bir seçenek olmadığını, er veya geç bu teknolojiye geçileceğini söyledi.

Baykal, şöyle devam etti:

"5G'de beni ürküten şeylerden biri 'internet nesneleri' dediğimiz şeyler. 5G sayesinde en küçük şeyler bile internete bağlanabilecek. Mesela, evinizde çocuklarınızı izlediğiniz kameralar, kapı zili, garaj kapısı, elektrik ışıkları, buzdolabı, tost makinanız... Aklınıza gelen her şey internete bağlanacak ve bağlanıyor da."

5G'ye geçişin akıllı şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Baykal, "Mesela şu an diyelim internete bağlı 5 milyar bağlantılı bir sistem var, 5G ile internet nesneleri sayesinde bu 40-50 milyara çıkacak. İşte bu sistemler güvenli bir şekilde kontrol edilmezse internetin diğer kısımlarına güvenlik riski oluşturacak." diye konuştu.

"Siber güvenlikte yetkilendirme çok önemli"

Türkiye'de de siber güvenlik konusunda çok güzel çalışmalar yapıldığını aktaran Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnız Türkiye'de benim gördüğüm sorumluluk veriliyor fakat yetki verilmiyor. Sorumluluk verilen devlet birimleri siber güvenlik konusunda çok güzel çalışmalar yapıyor, Savunma Sanayi Başkanlığı çok güzel çalışmalar yapıyor, ilgili siber şirketleri bir araya getiriyor, çözümler oluşturuyorlar. Fakat bazen bir yerde tıkanılıyor. Türkiye'de devletin yapabileceği çok basit ve etkili birçok adım var. Ama bunların yetkilendirilmiş bir kurum tarafından yapılması, önlerine bir problem çıktığı zaman o yetkileri kullanıp aşabilmeleri lazım."

Siber güvenlikte devletin yetkilendirmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Baykal, "Siber güvenlik sadece teknik bir problem değil düzenleyiciliği de olan bir konu. Dolayısıyla bu konudaki kanunların çıkartılması ve devamlı yenilenmesi lazım." dedi.

Baykal, GCA üzerinden Türkiye ile sürekli dirsek teması halinde olduklarını belirterek, bazı üniversite ve belediyelerle siber güvenlik üzerine ortak çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Siber güvenlik uzmanından Kovid-19'un siber suçlular için büyük fırsat oluşturduğu uyarısı - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 11:30 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siber güvenlik uzmanından 'Kovid-19'un siber suçlular için büyük fırsat oluşturduğu' uyarısı - NEW - Son Dakika

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