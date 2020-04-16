SİBER GÜVENLİK UZMANINDAN UYARI DOLANDIRICILAR İÇERİĞİNDE KORONAVİRÜS OLAN HER ŞEYİ KULLANIYOR. - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİBER GÜVENLİK UZMANINDAN UYARI DOLANDIRICILAR İÇERİĞİNDE KORONAVİRÜS OLAN HER ŞEYİ KULLANIYOR. - Son Dakika

SİBER GÜVENLİK UZMANINDAN UYARI DOLANDIRICILAR İÇERİĞİNDE KORONAVİRÜS OLAN HER ŞEYİ KULLANIYOR.

19 dakika önce

KORONAVİRÜS salgınını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, insanların korku ve endişelerini fırsata çevirmek için, yeni yeni yöntemler geliştirmeye başladı.

KORONAVİRÜS salgınını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, insanların korku ve endişelerini fırsata çevirmek için, yeni yeni yöntemler geliştirmeye başladı. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan 'Dolandırıcılar aslında içeriğinde koronavirüs olan her şeyi kullanmaya çalışıyorlar. Tüketici aradığı ürünü, krediyi, kredi geri ödemesini ya da devletin avantajlarını yazdığı anda direkt karşısına sponsorlu dolandırıcılar çıkıyor. Burada önemli olan aldıkları muhatabın kim olduğunu biliyor olmaları dedi.

Demircan, Çünkü bugün dolandırıcılar çok net bir şekilde biliyor ki siz evinizdesiniz ve bilgisayarınızın başındasınız. Ev ortamları daha savunmasız ve korunmasız ortamlar. Dolandırıcılar bunu da bildikleri için çok ciddi anlamda oltalama saldırısı yapıyorlar. diye konuştu.

'KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE SAHTE HESAPLARDA CİDDİ ARTIŞ VAR

Koronavirüs salgınının ardından insanlar evlerinde kalırken, internet ve sosyal medya kullanımını arttı. İnternet kullanımındaki artışı ve insanların koronavirüse karşı duydukları endişe, korku ve merak gibi duyguları fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, yeni yöntemler geliştirmeye başladı. Düşük faizle kredi imkanı, koronavirüse karşı maske ile dezenfektan satışı ve koronavirüs için bağış toplama kampanyası adı altında açılan sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında artış yaşandı.

'Vatandaşların bu tarz dolandırıcılara çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle kredilerle alakalı sosyal medyada çok ciddi sponsorlu reklamlar dönmeye başladı. diyen Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, şu uyarılarda bulundu Bunlar tamamen kandırma üzerine kurulu dolandırıcılık ve burada amaç sizin linki tıklamanız. Sizin linki tıkladığınız andan itibaren, sizden alacakları kişisel verilerle sizi dolandırıcılığın parçası haline getiriyor olacaklar. Bu son dönemde koronavirüsle birlikte ciddi anlamda görülmeye başlayan tehditlerden bir tanesi. Onun dışında ülkemizde her ne kadar satışı yasak olsa da maske satışlarıyla alakalı, hala maalesef sponsorlu reklamlar dönmekte. Son zamanlarda çok sık tüketilen soğuk gıdalar, dezenfekte ürünleri ve bilgisayar oyunlarını çok ucuza sattıklarını iddia eden firmalar da aslında firma gibi görünen dolandırıcılar. Burada 100-200 dolarlık ürünleri, 5-10 dolar gibi paralara sattıklarını iddia ediyorlar. Tüketicinin bunlara çok dikkat ediyor olması gerekiyor.

'İÇİNDE KORONAVİRÜS OLAN HER ŞEYİ KULLANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Demircan, vatandaşların hem kişisel verilerinin hem de banka verilerinin dolandırıcılar tarafından ele geçirilebildiğini belirterek, şöyle konuştu 'Dolandırıcılar aslında içeriğinde koronavirüs olan her şeyi kullanmaya çalışıyorlar. Arama motorlarının ilk sayfalarında çıkmak için de sponsorlu reklamlar veriyorlar. Maalesef arama motorları da bugün bunun sorgusunu çok fazla yapmadığı için, dolandırıcılar reklam veren gerçek bir kurummuş gibi görünüyor. Yani tüketici aradığı ürünü, krediyi, kredi geri ödemesini ya da devletin avantalarını yazdığı anda direkt karşısına sponsorlu dolandırıcılar çıkıyor. Burada önemli olan aldıkları muhatabın kim olduğunu biliyor olmaları. Konu kredi ise mutlaka bankanın muhatap olması gerekiyor. Gerçekten bankanın sitesi olduğuna çok dikkat ediyor olmaları gerekiyor. Kredi, geri ödemeler ya da devletin tanıdığı avantajlarla alakalı ise muhatabın e-devlet olması gerekiyor. Onun dışında son zamanlarda evde vakit geçiriyor olmamız nedeniyle sosyal medyadan kopamıyoruz. Bütün sosyal platformlarının içerisindeyiz. Sosyal medyadaki sponsorlu reklamlara çok ama çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Tamamen dolandırıcılar tarafından verilmiş kredi geri ödemeleri, düşük faizli kredi, para kazanabilirsiniz reklamları var ya da yine bu sponsorlu reklamlar üzerinden dezenfektan alabilirsiniz. Üstelik dezenfektanların şöyle bir dezavantajı var. Çoğu kurum aslında size bir ürün gönderiyor ama Sağlık Bakanlığı onayı olmayan, testlerden geçmemiş ürünler. Sponsorlu reklamlar bu anlamda da ciddi bir tehdit teşkil ediyor. Siz linke tıkladığınız anda aslında bir tehdit yok. Bir sayfa açılıyor ve o sayfalar gerçekten sizi ikna edecek seviyede banka sayfalarına benzeyen sayfalar. Başta TC kimlik numaranız olmak üzere sizden kişisel verilerinizi adım adım almaya ve en son aşamada da sizden kredi kartı bilginizi almaya kadar gidiyor. Siz bu adımları tamamlayıp da bilgileri gönderdiğiniz anda kötü niyetli kişilerin eline hem tüm kişisel verilerinizi hem de banka verilerinizi vermiş oluyorsunuz. Hatta bir aşamadan sonra 'gelen SMS'i girin' diye ekranda bir ibare çıkıyor ve o SMS verisini girdiğinizde zaten hesabınız tamamen sizin kontrolünüzden çıkmış oluyor.

'EV ORTAMLARI SAVUNMASIZ VE KORUMASIZ ORTAMLAR

Yeni açılan sitelerin antivirüs programları tarafından fark edilemediğini belirten Demircan konuşmasını şöyle sürdürdü Raporlanan siteler antivirüs programları tarafından hemen bloklanıyor. Güncel bir antivirüs programına sahipseniz ve programın güncellemelerini de düzenli olarak alıyorsanız, bir dolandırıcılığa maruz kaldığınız an itibariyle sizi uyaracaktır ama bu dolandırıcı site, çok yeni çıkan bir site ise tabii ki bu site için sizi uyarmayacaktır. Burada hem antivirüs programına güveniyor olmak lazım hem de girdiğiniz sitenin gerçek olduğuna dikkat ediyor olmak gerekiyor. Mesela banka isimleri genellikle 'com.tr' ile biter ve 'com.tr' satın alınarak yapılan dolandırıcılıklar çok nadir görülür. Normalde herhangi bankanın ya da profesyonel kurumun kullanmayacağı alan adları ya da IP adresleri karşımıza çıkarsa, kesinlikle bunlara tıklamamamız gerekiyor. Maalesef son zamanlarda mesajlaşma uygulamaları üzerinden de ciddi anlamda bunlar dağılmaya başladı. Bir de çok yakın tanıdığınız, sevdiğiniz biri size 'Ucuz kredi almak istiyorsan linki tıklayabilirsin' diye mesaj gönderebiliyor. Siz tanıdığınız birine güvendiğiniz için linki tıklayarak kişisel verilerinizi kaybedebiliyorsunuz. Bu anlamda doğruluğunu sorgulamadığınız hiçbir şeyi kimseyle paylaşmayın.

Demircan, uyarılarını şöyle tamamladı Koronavirüsle alakalı haber içeren bilgiler de dahil olmak üzere bunların dağıtılması tamamen suç teşkil etmekte. Koronavirüsle birlikte çok ciddi bir artış var. Çünkü bugün dolandırıcılar çok net bir şekilde biliyor ki siz evinizdesiniz ve bilgisayarınızın başındasınız. Ev ortamları daha savunmasız ve korunmasız ortamlar. Dolandırıcılar bunu da bildikleri için çok ciddi anlamda oltalama saldırısı yapıyorlar. Mail yoluyla, sosyal medya hesapları üzerinden, sponsorlu reklamlarla sizi kandırmaya yönelik linkler gönderiyorlar ve siz bunlara tıkladığınızda dolandırıcılığın bir parçası haline geliyorsunuz. Ağırlıklı olarak banka siteleri, bankaların kredi avantajları, alışveriş siteler, bugün piyasada nadir bulunan ürünleri sattıklarını iddia eden siteler ve koronavirüs tedavisi ile alakalı bağış topladığını iddia eden siteler oltalama saldırıları konusunda şu anda en önde olanlar.

SİBER GÜVENLİK UZMANINDAN UYARI DOLANDIRICILAR İÇERİĞİNDE KORONAVİRÜS OLAN HER ŞEYİ KULLANIYOR.

Koronavirüs, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:34 Kaynak: DHA

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