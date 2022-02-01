Siber güvenlik yazılımı Bitdefender uç nokta güvenliğinde 'Stratejik Lider' seçildi - Son Dakika

Global siber güvenlik şirketi Bitdefender Antivirüs, 10 siber güvenlik tedarikçisinin karşılaştırıldığı AV-Comparatives'in "Endpoint Prevention and Response CyberRisk Quadrant Raporu'nda en yüksek puanı aldı ve "Stratejik Lider" olarak seçildi. Raporda Bitdefender GravityZone Ultra, önleme, algılama ve yanıt verme özelliklerinin yanı sıra yatırım getirisi (ROI) açısından da en üst sırada yer aldı.

Bitdefender Antivirüs, AV-Comparatives'in "Endpoint Prevention and Response CyberRisk Quadrant Raporu'nda "Stratejik Lider" olarak seçildi. Bitdefender, AV-Comparatives'in bağımsız testinde 10 siber güvenlik tedarikçisi arasından en yüksek performansı gösteren güvenlik yazılımı oldu. Test Bitdefender'in, düşük toplam sahip olma maliyeti ile gelişmiş tehditleri önleme, tespit etme, analiz etme ve müdahale etme yeteneğini onayladı.

AV-Comparatives raporu, güvenlik yazılımlarını ve çözümlerini sistematik olarak kontrol eden ve test eden bağımsız, üçüncü taraf bir raporlama ve test kuruluşudur. 10 siber güvenlik tedarikçisinin uç nokta güvenlik çözümlerinin değerlendirildiği testte, çeşitli teknikler kullanılarak 50 ayrı hedefli saldırı senaryosu gerçekleştirildi. Her çözüm, gelişmiş kalıcı tehditleri (APT'ler) ve çok aşamalı saldırıları algılama, araştırma ve engelleme yeteneği açısından değerlendirildi. Bitdefender GravityZone Ultra tehditleri önleme, algılama ve yanıt verme özelliklerinin yanı sıra yatırım getirisi (ROI) açısından da en üst sırada yer aldı.

SINIFININ EN İYİ UÇ NOKTA KORUMASI"

"Gelişmiş çok aşamalı saldırıların sıklığı arttıkça, bireysel iş istasyonlarına yönelik ağ saldırılarını tespit etmek artık yeterli olmuyor" diyen Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Ağlar, bulut ortamları ve bireysel cihazlar dahil olmak üzere tüm ortamı koruma yeteneği artık daha önemli. AV-Comparatives'in son testi, GravityZone Ultra'nın APT'leri algılama, yayılmadan ve hasara yol açmadan önce durdurma konusundaki üstün yeteneğini bir kez daha doğruluyor. Sınıfının en iyi uç nokta koruma çözümlerinden biri olan Bitdefender, kurumların güvenliği gerektiği gibi ölçeklendirmesini ve siber dayanıklılıklarını artırmasını sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Akkoyunlu açıklamasının devamında, "AV-Comparatives'in kapsamlı Uç Nokta Önleme ve Müdahale testi, üç farklı aşamadan geçen çeşitli saldırı senaryolarından yararlandı: Uç Nokta Uzlaşması ve Dayanma Noktası, Dahili Yayılma ve Varlık İhlali. Her aşamada, güvenlik çözümlerinin tehdidi tanımlayıp tanımlamadıkları, yanıt süreleri, uç noktaları izole etmek gibi düzeltici eylemde bulunma yetenekleri ve tehdidin zaman çizelgesi ve doğası hakkında kolay erişilebilir bir biçimde ayrıntılı istihbarat sağlama yetenekleri dahil olmak üzere çeşitli faktörler değerlendirildi" dedi.

ÖNE ÇIKAN 3 BAŞLIK

Rapora göre "Stratejik Lider" olarak adlandırılmak, Bitdefender GravityZone Ultra'nın optimum operasyonel ve analist iş akışı özellikleriyle birlikte "olağanüstü önleme, algılama, yanıt verme ve raporlama yetenekleri" sergilediği anlamına geliyor.

En İyi Tespit ve Önleme: Bitdefender GravityZone Ultra, birleşik önleme ve yanıt yetenekleri için yüzde 99,5 puan, tehditleri önleme hızı için yüzde 100 puan ve testteki ilk aşamanın ötesine geçen saldırıları durdurmada en yüksek puanı (yüzde 98) elde etti.

Rapor, Bitdefender GravityZone Ultra'nın, yüksek operasyonel doğruluğu ve düşük hatalı pozitif sayısı nedeniyle en düşük toplam sahip olma maliyetine ve yüksek bir yatırım getirisine sahip olduğunu vurguladı.

AV-Comparatives'in kurucu ortağı Peter Stelzhammer, "EPR testi, siber suçlulardan oluşan bir Kırmızı Ekip tarafından saldırıya uğrayan bir kuruluşu taklit ediyor. Bitdefender, yüzde 99 ile en yüksek aktif yanıt puanlarından birine ve en düşük beş yıllık ürün maliyetine sahip" açıklamasında bulundu.