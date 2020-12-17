Türk Telekom siber güvenlikte milli hedeflere odaklandı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Siber Güvenlik Haftası" öncesinde yaptığı değerlendirmede, "Amacımız kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olmak." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük siber güvenlik operatörü Türk Telekom, yerli ve milli siber güvenlik çalışmalarına devam ediyor.

Kıraç, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin, 21-25 Aralık'ta çevrimiçi düzenleyeceği Siber Güvenlik Haftası öncesinde konuya ilişkin "Türk Telekom olarak ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olduğumuzun bilincindeyiz. Siber Güvenlik Merkezi'mizde, kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından 1500'ü aşkın müşterimize, 7/24 kesintisiz ve coğrafi yedekli olarak güvenlik hizmet ve çözümleri sunuyoruz. Merkezimizde kullanılan ürünlerin önemli bir kısmı yerli ve milli çözümlerden oluşuyor." değerlendirmesini yaptı.

"Siber güvenlikte söz sahibi olmak yerli ve milli çözümlerle mümkün"

Salgın döneminde dijital ekosistemin ekonomi, vatandaşlar ve politik yaşam açısından ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını belirten Kıraç, "Türk Telekom olarak gerçek anlamda siber güvenliği sağlamanın ancak yerli ve milli çözümlerle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu amaçla hem yerli ve milli çözümler geliştiriyor, hem de yerli ekosistemdeki ürünleri destekliyoruz. Bu kapsamda birçok ürün ve sistemi, yabancı ürüne ikame olacak şekilde yerlileştirdik ve birçoğuyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Çalışmalarından bir kısmını kendi Ar-Ge ekipleriyle geliştirdiklerini bildiren Kıraç, "Bazılarını da yerli ve milli ekosistemde faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarıyla beraber gerçekleştiriyoruz. Öncelikle en kritik ve bize maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ediyoruz. Amacımız kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olmak." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kadar, bu teknolojileri geliştirmekte olan girişimlerin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığını kaydeden Kıraç, "Bu kapsamda, PİLOT, TT Ventures, SANTRAL ve MUCİT gibi programlarımızla ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini destekliyoruz." yorumunu yaptı.

"Bireysel kullanıcılar tüm uygulamalarını güncel tutmalı"

Siber güvenlik konusunda bireysel kullanıcılara bazı tavsiyelerde bulunan Kıraç, "Birçok saldırı güncel olmayan yazılımların açıkları kullanılarak yapılıyor. Bu nedenle kullanıcılar tüm uygulamalarını güncel tutmalı. Güvenlik yazılımları başta olmak üzere tüm altyapıların güvenlik güncellemelerine dikkat edilmeli." uyarısında bulundu.

Kıraç, siber saldırılardan korunmak için kullanıcılar, operatörler ve USOM gibi üst kurumların birbiriyle koordineli olmasının, saldırılara karşı hazırlıklı olunması ve önlem alınması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı ve Fikir Maratonu

Türk Telekom, siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kampı ve Fikir Maratonu'nu hayata geçirdi. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve siber vatan vizyonuna katkı sağlamak amacıyla geçen aylarda Türkiye'nin ilk çevrimiçi Siber Güvenlik kampını düzenledi. Türk Telekom Fikir Maratonu kapsamında ise yüzlerce başvuru arasından seçilen ilk 10 takım, girişimcilik konusunda eğitimler alarak fikirlerini sektörün önde gelen isimlerine sunma fırsatı buldular.

Türk Telekom ayrıca, 1 Milyon İstihdam Projesi'ne de destek veriyor. Kıraç, BTK Akademi-Türk Telekom iş birliği ve sponsorluğunda, kısa sürede 10'dan fazla siber güvenlik eğitiminin, eğitim kataloğuna eklendiğini ve bugüne kadar 80 binden fazla kişinin bu eğitimlerden faydalandığını belirtti.