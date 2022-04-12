Siber jandarma sanal ortamdaki suçlulara nefes aldırmıyor: 123 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Siber jandarma sanal ortamdaki suçlulara nefes aldırmıyor: 123 şüpheliye yasal işlem yapıldı

12.04.2022 13:35
Siber jandarma sanal ortamdaki suçlulara nefes aldırmıyor: 123 şüpheliye yasal işlem yapıldı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 123 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 6 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 123 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 6 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, günün 24 saati sanal alemde devriye atıyor. Alanında uzmanlaşan birimler, izinsiz ve hukuka aykırı şekilde giriş yapılarak bilişim sistemlerini, kişiyi ya da mal varlığını hedef alan ve bilişim teknolojilerinin yasa dışı kullanıldığı siber suçlarla mücadele ediyor. Siber birimleri tarafından, 2022 yılı ilk üç aylık döneminde 123 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 6 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı.

Ayrıca yurtdışı üzerinden yayın yapan 444 yasadışı bahis, 526 müstehcen ve 4 bin 13 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi veya URL adresinin tespit edildiği, konu ile ilgili olarak 5651 sayılı 'İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince toplam 4 bin 983 internet sitesinin engellendiğin bildirildi. - ELAZIĞ

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Siber Suçlarla Mücadele, İl Jandarma Komutanlığı, İnternet, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siber jandarma sanal ortamdaki suçlulara nefes aldırmıyor: 123 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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