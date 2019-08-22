Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların düzenlediği Siber Güvenlik Yaz Kampı, 100'ün üzerinde üniversiteden öğrenciyi bir araya getirdi.

Siber Küme Yaz Kampı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının öncülüğünde oluşturulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile Siber Kulüpler Birliği tarafından organize edildi.

Bu yıl ikincisi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinliğe, bin 200 öğrenci başvurdu ve 100'ün üzerinde üniversiteden yaklaşık 500 öğrenci katılmaya hak kazandı. Öğrenciler, 20 sınıfta gerçekleştirilen eğitimlere ücretsiz katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, etkinliğe katılan öğrencilerle bir araya geldi. Demir, burada yaptığı konuşmada, siber güvenliğin 10 yıl önce bütün üniversitelerde öğretildiğini ve geçen sürede ise öneminin daha da arttığını söyledi.

"Türkiye havacılıkta çok iyi başlangıçlar yaptı ama geriye düştü, geride kaldığımız birçok konu var. Siber güvenlik ise oldukça yeni ve temelde insan gücüne ve bilgiye dayanıyor. Ne kadar bilgili ve bilgiyi kullanabilen insan kaynağı geliştirebilirsek geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz." diyen Demir, mevcut beyin gücünü birbirine bağlayıp kullanmanın başarıyı getireceğini ifade etti.

Demir, siber güvenliğin çok konuşulan, bir şey yapılmayan bir alan olmaması için inisiyatif aldıklarını ve bir kümelenme oluşturduklarını, bu tür etkinliklerle de gençlere eğitimler verildiğini belirtti.

Bunun bir başlangıç, iştah kabartma, tetikleme eğitimi olduğunu dile getiren Demir, bundan sonra kurum ve kuruluşlarla gençler arasında kurulan bu ilişkinin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. İsmail Demir, "Bu alanda iddialı olmamız gerekiyor. Savunma sanayisinde bir hareketlenmemiz var ama dünya da durmuyor. Dünyanın nereye gittiğini görmemiz, 10-20 yıl sonrasını görmemiz gerekiyor. Kuracağımız diyalog, o günlere hazırlanmamız açısından çok önemli. Gençlerdeki heyecanı ve enerjiyi kanalize edememek bizim suçumuz olur. Sizlerde bir yoksunluk görmüyorum. 5-10 yıl sonra hayal kırıklığına uğrarsanız, geriye düştüğünüzü görürseniz, bu bizim kabahatimiz olur. Gözümüzden kaçan konularla ilgili sizlerle ilişki içinde bulunmamız çok önemli. Bu kanalı açık tutmak istiyoruz." diye konuştu.

İsmail Demir, aynı zamanda Vizyoner Genç platformuyla gençleri hareketlendirmeyi ve fikirlerini hayata geçirmelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.