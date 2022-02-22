Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu - Son Dakika
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Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu

22.02.2022 18:48

Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu Operasyonda 12 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasadışı sanal bahis operasyonunda, internette oynanan bahis paralarını banka ATM'lerinden 'QR Kod' uygulaması ya da 'Cep Bank' sistemi üzerinden...

Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu

Operasyonda 12 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasadışı sanal bahis operasyonunda, internette oynanan bahis paralarını banka ATM'lerinden 'QR Kod' uygulaması ya da 'Cep Bank' sistemi üzerinden çekerek haksız kazanç elde eden şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" muhalefet suçlarına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir bahis çetesince sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığını, sanal bahisten elde edilen paraların ise çeşitli bankalara ait ATM'lerden ve cepbank denen sistem üzerinden çekildiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Burdur, Çanakkale ve Gümüşhane'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şebeke üyesi 1 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, 2 kişinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Yakalanan zanlılar ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, bahis çetesinin vurgun yöntemi de deşifre edildi. Buna göre zanlıların, iz bırakmamak ve polise yakalanmamak için bahis paralarını 'Cep Bank' veya farklı noktalarda yer alan ATM'lerden 'QR kod' uygulaması üzerinden çektikleri anlaşıldı. Söz konusu bahis çetesi üyelerinin, banka hesap hareketleri, dijital kripto hesabı gibi verilere yönelik kamu ve özel bankalarla ortaklaşa çalışma sonucunda tespit edildiği öğrenilirken, ayrıca bu kapsamda şebeke üyesi 3 kişiye ait GSM numaraları hakkında da tedbir kararı uygulandığı aktarıldı.

(SK-ZA-BA-Y)

Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu
Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu
Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu

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Son dakika haber: Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı Son dakika haber: Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı

İstanbul, Bahis, Banka, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu - Son Dakika
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