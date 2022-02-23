Siber Polisinden yasadışı sanal bahis operasyonu: Kumar paralarını ATM'lerden çekerken yakalandılar - Son Dakika
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Siber Polisinden yasadışı sanal bahis operasyonu: Kumar paralarını ATM'lerden çekerken yakalandılar

23.02.2022 09:38
Siber Polisinden yasadışı sanal bahis operasyonu: Kumar paralarını ATM'lerden çekerken yakalandılar

İstanbul'da düzenlenen yasadışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahis paralarını banka ATM'lerinden çeken 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen yasadışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahis paralarını banka ATM'lerinden çeken 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisin yaptığı baskın anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" muhalefet suçlarına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir bahis çetesince sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığını, sanal bahisten elde edilen paraların ise çeşitli bankalara ait Güngören'deki ATM'lerden çekildiğini tespit etti. Şebeke üyelerinin, iz bırakmamak ve polise yakalanmamak için bahis paralarını ilçedeki farklı noktalarda yer alan ATM'lerden 'QR kod' uygulaması üzerinden çektikleri belirlendi.

İlk olarak 'QR' uygulaması ile para çekilen ATM'ler tespit edildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çetenin bahis paralarını çektikleri ATM'leri tek tek tespit etti.

Paraları çektiler, otomobilde sayarken baskına uğradılar

Daha sonra söz konusu banka ATM'lerinin çevresinde pusu atarak şebeke üyelerini izlemeye koyulan siber ekipleri, kumar paralarını çeken zanlıları adım adım takip ederek suçüstü yakaladı. Çektikleri bahis paralarını otomobillerinde sayarken yakalanan şüpheliler yere yatırılıp kelepçelendi. Zanlılara ait 3 araçta yapılan aramalarda bahis ve elde edilen paraların çekilmesinde kullanılan toplam 6 cep telefonu, 6 SİM kart ve sanal bahisten elde edildiği değerlendirilen 85 bin 805 TL nakit para ele geçirildi.

Paraları çekerlerken yakalanan 5 kişi tutuklandı

İnternet üzerinden oynanan bahis paralarını ATM'lerden QR kod ile çektikleri anlaşılan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" muhalefet suçundan işlem yapılan 5 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Bahis çetesi üyesi 5 kişinin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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İstanbul, Kumar, Bahis, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siber Polisinden yasadışı sanal bahis operasyonu: Kumar paralarını ATM'lerden çekerken yakalandılar - Son Dakika


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