Siber polisler asılsız korona virüs paylaşımı yapan 29 kullanıcıyı tespit etti - Son Dakika

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Siber polisler asılsız korona virüs paylaşımı yapan 29 kullanıcıyı tespit etti
6 saat önce
Siber polisler, korona virüse yönelik halkı endişeye düşürücü mahiyette asılsız paylaşım yapan 29 kullanıcıyı tespit etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:54 Kaynak: İHA
Siber polisler, korona virüse yönelik halkı endişeye düşürücü mahiyette asılsız paylaşım yapan 29 kullanıcıyı tespit etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medyada korona virüse yönelik asılsız paylaşım yaparak halkı endişeye düşürmeye çalışanların tespitine yönelik çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda sosyal medya paylaşımlarını mercek altına alan ekipler, ilgili kurum ve görevlilerce yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı şeklinde gerçeği yansıtmayan paylaşımda bulunan 29 kullanıcıyı tespit etti. Emniyet, söz konusu kişilere ait bilgileri gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere gönderdi. - ANKARA
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