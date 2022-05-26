Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı

26.05.2022 19:11
Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı

KARS'ta kargo takip bilgilerini öğrendikleri kişilerin adına sahte kimlik düzenleyerek ürünü teslim aldıkları belirlenen 15 kişi, Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

KARS'ta kargo takip bilgilerini öğrendikleri kişilerin adına sahte kimlik düzenleyerek ürünü teslim aldıkları belirlenen 15 kişi, Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Digor ilçesinde yaşayan A.Y.'nin kargo dolandırıcılığına uğradığı ihbarı üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, fiziki ve teknik takibe başladı. Dört ay süren takip sonucu Kars merkezli İstanbul, İzmir ve Mersin'de 20 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kars'tan M.Y. ve İ.Ş. isimli 2 kadın, İstanbul'dan T.K., A.B.E., M.F.B.Ç., F.N., Ö.C., B.K., G.K., İzmir'den M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A., M.F.S. ve Mersin'de M.F.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda 92 bin 745 TL ve bin dolar nakit para, 440  banka ve kredi kartı, 110 simkartı, 29 cep telefonu, 14 laptop-tablet, 9 flash bellek, 4 fişek, 3 sahte kimlik ve 8,10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldı. SAHTE KİMLİK DÜZENLEYEREK DOLANDIRDILARKars'a getirilen şüphelilerin, İnternet üzerinden vatandaşların satışa koyduğu değerli elektronik aletleri cep telefonu, ekran kartı, laptop satın alma vaadi ile iletişime geçtikleri belirlendi. Kargo ve iletişim bilgilerini alan şüphelilerin, kargo alıcıya ulaşmadan alıcı adına sahte kimlik düzenlemek suretiyle kargo şirketinden aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, yaşadıkları şehirlerde oturan tespit ettikleri satıcıların ürünü kargoladığı an bayiye gidip, sahte kimlikle kargoyu göndermekten vazgeçtiğine dair beyan verip ürünü geri aldıkları da belirlendi.YENİ DOLANDIRICILIK TURU

Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; kargo dolandırıcılığının yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğu bildirildi. Emniyet açıklamasında, ilk defa Kars'ta tespit edilen olayla ilgili, halkın bilinçlenmesi açısından bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalan vatandaşların en yakın kolluk birimine veya savcılıklara müracaat etmeleri istendi.


Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı
Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı
Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı
Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı
Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı
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Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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