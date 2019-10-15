Son Dakika Haberleri: Siber riskler “mucid”i ile masaya yatırılacak
Son Dakika Ekonomi Siber riskler “mucid”i ile masaya yatırılacak

Siber riskler “mucid”i ile masaya yatırılacak

32 dakika önce

Küresel en büyük risk türleri arasında doğal afetlerden sonra ikinci sırada yer alan 'siber riskler' İstanbul'da düzenlenecek bir seminerde masaya yatırılacak.

Siber riskler “mucid”i ile masaya yatırılacak, System.String[]

Küresel en büyük risk türleri arasında doğal afetlerden sonra ikinci sırada yer alan 'siber riskler' İstanbul'da düzenlenecek bir seminerde masaya yatırılacak.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:47 
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