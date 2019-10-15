Siber riskler “mucid”i ile masaya yatırılacak
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Küresel en büyük risk türleri arasında doğal afetlerden sonra ikinci sırada yer alan 'siber riskler' İstanbul'da düzenlenecek bir seminerde masaya yatırılacak.
Küresel en büyük risk türleri arasında doğal afetlerden sonra ikinci sırada yer alan 'siber riskler' İstanbul'da düzenlenecek bir seminerde masaya yatırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:47
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