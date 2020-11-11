Siber saldırı e-postaları dil bilgisi hatalarından tespit edilebilir - Son Dakika

Siber saldırı e-postaları dil bilgisi hatalarından tespit edilebilir

11.11.2020 14:39
Siber saldırı e-postaları dil bilgisi hatalarından tespit edilebilir, System.String[]

İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, siber saldırı e-postalarını fark etmek için yazım hataları yerine dil bilgisi hatalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu e-postalarda cümleler uygun bağlamda, dizilimde olmayabilir.

İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, siber saldırı e-postalarını fark etmek için yazım hataları yerine dil bilgisi hatalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu e-postalarda cümleler uygun bağlamda, dizilimde olmayabilir." ifadesini kullandı.

İnfrasis açıklamasına göre, Kovid-19'un ardından gelen hızlı dijital dönüşüm, siber saldırıların artmasına da neden oldu. Bu kapsamda siber saldırıların içeriği de salgın kapsamında yaşanan gelişmeler ya da yine salgın döneminde meydana gelen ekonomik zorlukları kullanmak amacıyla çeşitli indirim ve ödülleri içeren iletilere dönüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, bu tür siber saldırıların en yaygın olanlarının kimlik avı, oltalama saldırıları olduğunu belirterek, "Yayınlanan raporlara baktığımızda, bu tip saldırıların 2020'nin ilk 6 ayında Türkiye'de 1,2 milyona ulaştığını görüyoruz. Yine raporlara göre dünya genelinde ise bir günde yaklaşık 6,4 milyar sahte e-posta gönderildiği belirlendi. Siber saldırıyı yapan kişi veya kişilerin, planlarına bağlı olarak kullanıcının bilgisayarına, kişisel verilerine veya çeşitli hizmetler için kimlik bilgilerine erişebilmesine yol açan kimlik avı saldırıları, bu yıl bir önceki yıla göre dünya genelinde yüzde 58 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Pandeminin ardından yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bankacılık sektöründe genellikle borçlulara çeşitli indirimler ve ödüller sunan e-postaların kullanıldığını aktaran Sobutay, şunları kaydetti:

"Avantajlara erişim, bir kılavuz içeren bir dosyanın indirilmesini veya bir bağlantıyı izlemeyi içeren e-postalar çok sık önümüze çıktı. İkinci olarak, sahte banka e-postalarından müşterilere hesaplarının engellendiğini ve erişimlerini geri alabilmeleri için özel bir sayfaya giriş ve şifrelerini girmeleri gerektiği bildirildi. Bir başkası, Kovid-19 bağlantılı düşük oranlı bir kredinin ayrıntılarını almak için eki açmayı teklif eden e-postalar, bankacılık sektöründe kullanılan en yaygın oltalama saldırılarıdır. Bu tür saldırı iletilerinde devlet desteği ve tazminatları sunan sahte e-postalara da yer verildi."

"e-postalara şüpheci yaklaşmak gerekiyor"

Can Sobutay, salgın kapsamında vakaların en fazla artış gösterdiği dönemde ülkeler arasında yaşanan posta hizmetinin kısıtlamalar sebebiyle karmaşık hale geldiğini ve teslimat sürelerinin de gözle görülür şekilde arttığını vurgulayarak, "Mektupların ve paketlerin tesliminden sorumlu kuruluşlar, alıcıları her türlü olası gecikme hakkında bilgilendirmek için büyük bir efor harcadı. Bu tam olarak dolandırıcıların taklit etmeye başladığı e-posta mesajlarının bir türü aslında. Bu kapsamda e-posta sahiplerine hedefe, kendisine ulaşamayan paketin bulunduğu deponun adresini bulmak için eki açması teklif edildi. Eğer bu kişi bağlantıyı izlerse bilgisayarı yavaşlamaya başlar, perde arkasında kötü amaçlı yazılımlar, kayıtlı kredi kartı bilgileri ve kişi listeleri gibi kişisel veriler dahil olmak üzere bilgisayarınızın bilgilerinin büyük bir kısmını tüketir ve saldırı hedefine ulaşmış oluyor." ifadelerini kullandı.

e-postalara şüpheci yaklaşmak gerektiğini belirten Sobutay, şu değerlendirmede bulundu:

"Kişisel veya finansal bilgileri asla e-posta ile göndermeyin. Her zaman, doğru olduğunu bildiğiniz web sitesi adresini (URL) kullanarak bankanızın web sitesine

girin. URL yönlendirmelerine dikkat edin ve web sitesi içeriğindeki küçük farklılıklara dikkat edin. e-posta yoluyla gelen bilgi talebi yasal mı diye muhakkak sorgulayın. Bankanız, şifreniz, kredi ya da banka kartı numaranız veya annenizin kızlık soyadı gibi kişisel bilgilerinizi ifşa etmenizi talep ederek size asla bir e-posta göndermez.

Ayrıca, bu tür saldırı e-postalarını fark etmek için yazım hataları yerine dil bilgisi hatalarına dikkat edilmeli. Çünkü dolandırıcılar, kimlik avı iletileri oluştururken genellikle bir yazım denetleyici veya çeviri makinesi kullanırlar. Bu da onlara doğru kelimeleri verir ancak cümleler uygun bağlamda, dizilimde olmayabilir. Tüm bunlarla birlikte bu tür iletilerde genellikle bir aciliyet duygusu hakimdir. Şüpheli yaklaşmanın faydalı olacağı bir başka e-posta tipi de gerçek olamayacak kadar iyi haberler veren e-postalardır."

Dijital Dönüşüm, Saldırı, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siber saldırı e-postaları dil bilgisi hatalarından tespit edilebilir - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Gözü dönmüş cani, otomobiliyle köpeklerin üzerinden geçti! O anlar kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş
Dünyaca ünlü Forbes dergisinden Türk SİHA'larına övgü: Dünyaca ünlü Forbes dergisinden Türk SİHA'larına övgü: "Sihirli kurşun" gibiydi, Karabağ'da büyük fark yarattı         
15:05
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum         
14:09
Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi         
13:50
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı         
13:41
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Çanakkale'de şehit düşen babası için Yozgat'taki köyüne mezar yaptırdı Çanakkale'de şehit düşen babası için Yozgat'taki köyüne mezar yaptırdı         
11:43
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu         
11:23
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı         
09:21
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 15:27:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siber saldırı e-postaları dil bilgisi hatalarından tespit edilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei