Son Dakika Haberleri: Siber Saldırı Nedeniyle Bazı Amerikan Gazetelerinin Dağıtımı Gecikti
BBC

Siber Saldırı Nedeniyle Bazı Amerikan Gazetelerinin Dağıtımı Gecikti

1 saat önce

ABD'deki bazı gazeteler, bir siber saldırının ardından Cumartesi günü basım ve dağıtım sorunları yaşadı.

Siber Saldırı Nedeniyle Bazı Amerikan Gazetelerinin Dağıtımı Gecikti, System.String[]
ABD'deki bazı gazeteler, bir siber saldırının ardından Cumartesi günü basım ve dağıtım sorunları yaşadı.

Saldırı nedeniyle Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun gazetelerinin basım ve dağıtımı gecikti.

Matbaanın sahibi Tribune Publishing şirketi, matbaada siber saldırı kaynaklı teknik sorunların ilk olarak Cuma günü ortaya çıktığını açıkladı.

Şirket sözcüsü, sisteme giren virüsün gazetelerin baskıya hazırlandığı sistemlere zarar verdiğini söyledi.

Los Angeles Times gazetesinden yapılan açıklamada, saldırının ABD dışından yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Wall Street Journal ve New York Times gazetelerinin ülkenin batısındaki dağıtımı da bu saldırılardan etkilendi. Bunun nedeni, bu gazetelerin de basım merkezi olarak aynı matbaayı kullanması.

Los Angeles Times'a isim vermeden konuşan olayla ilgili bir kişi, saldırının amacının bilgi hırsızlığından ziyade altyapıyı, özellikle de sunucuları, kullanılmaz hale getirmek olduğunu söyledi.

Amerika İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çeşitli basın kurumlarına yönelik potansiyel bir siber saldırı olduğundan haberdarız ve hükümetimiz ve söz konusu kurumlar ortak çalışma yürütüyor" denildi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:11 

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