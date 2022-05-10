Siber saldırı yüzünden bir okul kapanıyor! - Son Dakika
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Siber saldırı yüzünden bir okul kapanıyor!

10.05.2022 10:26
Siber saldırı yüzünden bir okul kapanıyor!

Amerika'da bulunan Lincoln Koleji adlı bir okul yaşadığı siber saldırı etkilerine dayanamadı ve kapanma kararı aldı! İşte detaylar...

Amerika'da bulunan Lincoln Koleji, 2021 yılının Aralık ayında bir siber saldırıya uğradı. Saldırı sırasında okul, çalışanlar ya da öğrencilerle ilgili kişisel bir bilgi açığa çıkmadı. Fakat gerekli tüm sistemler çalışamaz hale geldi. Lincoln Koleji, yaşadığı siber saldırının ardından sağ çıkamadı ve bir veda mektubu yayınladı.

Lincoln Koleji, siber saldırı yüzünden ilk kez kapanacak ilk ABD yüksek öğrenim kurumu olacak. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

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Okulun web sitesinde öne çıkan veda mektubunda Lincoln Koleji'nin; İspanyol gribinden, savaşlardan, büyük buhrandan sağ çıktığı fakat bir senedir etkisi süren siber saldırıdan sağ çıkamadığı duyuruldu.

Siber saldırı yüzünden bir okul kapanıyor!

Kolej üyelerinin siber saldırılar hakkında bilgi toplamasına ve paylaşmasına yardımcı olan Araştırma ve Eğitim Ağları Bilgi Paylaşım ve Analiz Merkezi "Lincoln Koleji için gerçekten üzülüyorum keşke yardım edebileceğimiz bir yol olsaydı ancak fidye yazılımı tarafından vurulduğunuzda bunu düzeltmek çok pahalıya patlayabilir." açıklamasını yaptı.

Lincoln Koleji sözcüsü uğradıkları siber saldırıyla ilgili ayrıntıları paylaşmadı. Okul yetkilileriyle de konuyla ilgili röportaj yapmayı kabul etmedi. Okul müdürü ise okulun uzun bir geçmişi olduğunu ve üzgün olduklarını dile getirdi.

Siber saldırı yüzünden bir okul kapanıyor!

Geçtiğimiz yıl yine bir okula yapılan siber saldırının etkilerini gidermek için gereken miktar 10 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Bilgisayar korsanları; son zamanlarda okullarda, polis karakollarında ve hastane gibi büyük yerlere geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Siber güvenlik firmasından Brett Callow 2022 yılında en az 14 üniversitenin siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Son zamanlarda büyük kurum ve kuruluşlara yapılan siber saldırılar dikkatinizi çekiyor mu? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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