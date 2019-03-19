Siber saldırılar en büyük ikinci risk türü
2 saat önce
Günümüzde teknolojinin önem kazanması ve kullanılma alanlarının artması siber riskler konusunu ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri haline getirdi.
Günümüzde teknolojinin önem kazanması ve kullanılma alanlarının artması siber riskler konusunu ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri haline getirdi. En sık karşılaşılan Global Risk türleri arasında doğal afetlerden sonra ikinci sırada 'Siber Riskler' yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:45
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