Siber Saldırılar Finansal Projeleri Olumsuz Etkiliyor

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, son dönemde finans sektöründe siber saldırıların daha fazla gündeme gelmeye başladığını belirterek, "Siber saldırılar bir projenin finansman kaynağından, sponsoruna ve danışmanlarına kadar tüm ortaklarının iş sürekliliğini, faaliyetlerini...

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, son dönemde finans sektöründe siber saldırıların daha fazla gündeme gelmeye başladığını belirterek, "Siber saldırılar bir projenin finansman kaynağından, sponsoruna ve danışmanlarına kadar tüm ortaklarının iş sürekliliğini, faaliyetlerini ve hatta itibarını etkiliyor." dedi.



Edin, Garanti Bankası tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, proje yönetiminde finansal risklerin yanı sıra çevresel ve sosyal risklerin de doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.



Dünya genelinde halka açık şirketlerin hisselerini elinde bulunduran yabancı yatırımcıların, yatırım tercihlerini bu riskleri en doğru yöneten firmalardan yana kullandığına işaret eden Edin, uluslararası fonların da sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilmeye başlandığını bildirdi.



Edin, bu yıl Birleşmiş Milletler'in Sorumlu Bankacılık Prensipleri yayınlandığını dile getirerek, "Dünya genelinde 28 bankanın bir araya gelerek oluşturduğu prensiplerin hazırlanma aşamasında biz de yer aldık. Oradaki gözlemlerimizi, prensiplerin etkilerini ve beklentileri de üyesi olduğumuz platformlarda ve çalışma gruplarında herkesle paylaştık. Bankalar olarak bu değişime ayak uyduracak farklı ürünlerle ve finansman mekanizmalarıyla kaynaklarımızı sürdürülebilir alanlara aktarıyoruz. Bunun için en güzel örnekler yeşil krediler ve sosyal bonolar." diye konuştu.



Siber saldırılar sebebiyle elektrik kesintileri oldu



Edin, dünyadaki değişimle birlikte finans sektörünün dikkat etmesi gereken unsurlardan birinin de dijital riskler olduğunu ifade etti. Dünya Ekonomik Forumu'nun da atıfta bulunduğu dijital risklerin son dönemede giderek arttığını belirten Edin, şunları kaydetti:



"Örneğin eylül ayında Borsa İstanbul sistem arızası nedeniyle durdu. Avrupa'da da siber saldırılar sebebiyle elektrik kesintileri oldu ve enerji santrallerinde operasyonlar kısa süreli durma noktasına kadar geldi. Yani siber saldırılar bir projenin finansman kaynağından, sponsoruna ve danışmanlarına kadar tüm ortaklarının iş sürekliliğini, faaliyetlerini ve hatta itibarını etkiliyor. Siber saldırılar geçen seneden itibaren finans sektöründe daha çok gündeme gelmeye başladı. Geçen sene bir banka bu yüzden sistemini kapatmak zorunda kaldı. Sonrasında 'Burada bir siber saldırı riski var, aslında bizim finanse ettiğimiz projelerde de böyle bir risk yok mu?' sorusu oluştu. Böyle risklerin olması ve projelerin belli nakit akışlarını yaratamamalarını göz önünde bulundurarak, bundan sonra bu tür risklere de bakılması gerektiğine karar verdik. Burada önemli olan, kendi yazılımlarını yaparken, dışarıdan gelen herhangi bir saldırıda, kendi sistemlerinin riske girmesini engelleyecek sistemlerin kurulması. Bu herkesi etkileyen bir şey, özellikle elektrik ve gaz dağıtım, elektrik üretim şirketleri ve hatta hastaneleri bile... Artık çevresel risklerin yanında dijitalleşmeden kaynaklı riskler de proje finansmanında en önemli kriterlerden birisi olacak."



Edin, düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından sürdürülebilirlik konularının aynı finansal performans gibi raporlanmasının talep edilmesi gerektiğini de ifade etti.



Sürdürülebilirlik konusunda kolektif çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Edin, banka olarak bu kapsamda nihai tüketiciyi enerji verimliliği gibi konularda teşvik ederek farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

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