Siber saldırıların Rus ekonomisine maliyeti 2,5 trilyon ruble - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Siber saldırıların Rus ekonomisine maliyeti 2,5 trilyon ruble - Son Dakika Ekonomi

Siber saldırıların Rus ekonomisine maliyeti 2,5 trilyon ruble

7 saat önce

Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, siber saldırılar nedeniyle Rus ekonomisinde kayıpların artacağını belirterek, "Tahminlerimize göre, geçen yıl Rus ekonomisi siber saldırılardan dolayı 2,5 trilyon ruble kaybetti.

Siber saldırıların Rus ekonomisine maliyeti 2,5 trilyon ruble, System.String[]

Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, siber saldırılar nedeniyle Rus ekonomisinde kayıpların artacağını belirterek, "Tahminlerimize göre, geçen yıl Rus ekonomisi siber saldırılardan dolayı 2,5 trilyon ruble kaybetti." dedi.

Kuznetsov, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilere siber saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siber güvenliğin en önemli güncel sorunlar arasında yer aldığını belirten Kuznetsov, "Siber saldırılar nedeniyle Rus ekonomisindeki kayıplar artacak. Tahminlerimize göre, geçen yıl Rus ekonomisi siber saldırılardan dolayı 2,5 trilyon ruble (yaklaşık 40,4 milyar dolar) kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

2019'da Sberbank nezdinde önemli bir siber güvenlik açığının ortaya çıktığını anımsatan Kuznetsov, "İçeriden yaşanabilecek ihanet olasılığını hafife almıştık. Şimdi çalışanlarımızın bazı verileri uygunsuz yerlere ulaştırmasını engelleyen bir programı uygulamaya koyduk." dedi.

Geçen yılın ekim ayında, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın müşterilerine ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgilerin çalınarak satışa sunulduğu ortaya çıkarılmıştı.

İsviçre, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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