Son Dakika Haberleri: Siber şantaj 10 bin kişiyi hedef aldı
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Siber şantaj 10 bin kişiyi hedef aldı

2 saat önce

Büyükşehir Kağıtspor'lu Halterciler Sivas'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonasından başarı ile döndüler.

Siber şantaj 10 bin kişiyi hedef aldı, System.String[]

Halterciler Sivas'ta dört derece elde etti

Sivas 4 Eylül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda 10-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular dört derece elde etti. Mavi beyazlı sporcular iki altın, 1 gümüş ve bir bronzla şampiyonayı taçlandırdı.

BERFİN VE ŞABAN ALTIN GETİRDİ

Şampiyonada 130'u kız, 270'i erkek olmak üzere 400 sporcu ile mücadele etti. Büyükşehir Kağıtsporlu Berfin Altun Koparma'da 85, Silkme'de 115 kilogram kaldırarak toplamda elde etiği 200 Kilogram ile kaldırarak şampiyon olmayı başardı. Bir diğer Kağıtsporlu Şaban Ayhan ise Koparma'da 120, Silkme'de 150 kilogramlık kaldırışlarıyla toplamda elde ettiği 270 kilo ile yine birincilik kürsüsüne çıktı.

TOPLAMDA 4 MADALYA

Şampiyonada Mert Altun Koparma'da128,Silkme'de 157 ve genel toplamdaki 285 kilogramla ikinci oldu. Aydan Mert ise Koparma'da 71, Silkme'de,89 ve genel toplamda elde ettiği 160 kilo ile kaldırarak üçüncü olmayı başardı.

Eylül, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:14 Kaynak: Bültenler
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