Son Dakika Haberleri: Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı Ankara'da gerçekleştirilecek
Son Dakika Ekonomi Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı Ankara'da gerçekleştirilecek

Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı Ankara'da gerçekleştirilecek

8 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'na, 20-21 Kasım'da Congresium Ankara ev sahipliği yapacak.

Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı Ankara'da gerçekleştirilecek, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'na, 20-21 Kasım'da Congresium Ankara ev sahipliği yapacak.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından açılışı yapılacak konferans, 2 gün boyunca siber güvenlik sektöründe yer alan yerli, yabancı katılımcıları, firmaları, kamu ve akademi temsilcilerini bir araya getirecek.

Sektörün önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı konferansın bu yılki teması "Siber Güvenlikte Küresel Oyuncu Nasıl Olunur?" şeklinde belirlendi.

Küresel Siber Güvenliğe Bakış, Uluslararası Firmalarla İş Birliği, Global Pazara Ulaşım Yolları gibi başlıkların yer alacağı konferansta, ayrıca Dijital Çağda Siber Savaşlar, Silah Sistemlerindeki Siber Güvenlik, Siber Güvenlik Teknolojilerindeki Yol Haritası gibi konular da uluslararası siber güvenlik uzmanları tarafından masaya yatırılacak. Siber güvenlik sektöründeki kadınları bir araya getiren panelin de yer alacağı konferansta, 2 ülke ile de iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

Türkiye'yi siber güvenlik alanında cazibe merkezi haline getirme amacıyla düzenlenen organizasyonda, milli ve yerli siber güvenlik ürün, hizmetlerinin tanıtımı amacıyla kümelenme üyesi firmaların stantları da yer alacak. 20-21 Kasım'da Congresium Ankara 'da düzenlenecek 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın, iki gün boyunca 1000'in üzerinde katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.

Türkiye, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 19:24:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı Ankara'da gerçekleştirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]