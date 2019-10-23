Son Dakika Haberleri: Siber sigorta pazarı 15 milyar dolara gidiyor
Son Dakika Ekonomi Siber sigorta pazarı 15 milyar dolara gidiyor

Siber sigorta pazarı 15 milyar dolara gidiyor

28 dakika önce

Siber risklerin artık yalnızca bilişim teknolojileri sorunu olmaktan çıkıp bir iş sorunu haline gelirken, bununla birlikte siber sigorta pazarı da hızla büyüyor.

Siber sigorta pazarı 15 milyar dolara gidiyor, System.String[]

Siber risklerin artık yalnızca bilişim teknolojileri sorunu olmaktan çıkıp bir iş sorunu haline gelirken, bununla birlikte siber sigorta pazarı da hızla büyüyor. Bu konuda henüz yolun başında olan Türkiye'de ise pazarın her yıl yüzde 30 büyümesi öngörülüyor.

Türkiye, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:54 
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