Siber sigorta pazarı 15 milyar dolara gidiyor
28 dakika önce
Siber risklerin artık yalnızca bilişim teknolojileri sorunu olmaktan çıkıp bir iş sorunu haline gelirken, bununla birlikte siber sigorta pazarı da hızla büyüyor.
Siber risklerin artık yalnızca bilişim teknolojileri sorunu olmaktan çıkıp bir iş sorunu haline gelirken, bununla birlikte siber sigorta pazarı da hızla büyüyor. Bu konuda henüz yolun başında olan Türkiye'de ise pazarın her yıl yüzde 30 büyümesi öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:54
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