Son Dakika Haberleri: Siber Sigortalar Hangi Faydaları Sağlıyor?

Siber Sigortalar Hangi Faydaları Sağlıyor?

58 dakika önce

Marsh Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Siber Sigorta Lideri Gamze Konyar, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Marsh Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Siber Sigorta Lideri Gamze Konyar, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Siber sigortaların tanımını yapan Konyar, "Siber sigortalar aslında şirketlerin her türlü IT ve siber risklerinin kendi sistemlerinde ya da dışarıdan aldıkları destek hizmetlerinde gerçekleşmesi durumunda verilerin bütünlüğünün veya sistemlerin erişebilirliğinin bozulması halinde ortaya çıkan finansal etkilerin transfer edildiği bir araç" dedi.
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:33 
TV, Avrupa, Sigorta, Sektörel, Ekonomi
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