SİBER SUÇLAR'DAN KAÇAMADILAR - Son Dakika
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SİBER SUÇLAR'DAN KAÇAMADILAR

12.04.2022 15:39

Antalya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çocuk pornografisi paylaşımı yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Antalya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çocuk pornografisi paylaşımı yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli sosyal medya platformları ve iletişim uygulamalarında çocuk pornografisi paylaşımı yaptığı tespit edilen M.E. ve B.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslardan el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde suça konu görüntülere ve videolara ulaşıldı. Şüpheliler M.E. ve B.E. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Şüphelilerden M.E. adli kontrol şartıyla serbest kalırken B.E. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

SİBER SUÇLAR'DAN KAÇAMADILAR
SİBER SUÇLAR'DAN KAÇAMADILAR

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Siber Suçlarla Mücadele, Antalya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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