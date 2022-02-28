Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı

28.02.2022 12:35
Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basın mensuplarına, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla SİBERAY projesi tanıtıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basın mensuplarına, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla SİBERAY projesi tanıtıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcilerine yönelik, siber suçları engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla Siber Suçlarla Mücadele 'SİBERAY' projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Vekili Gökhan Kaptanoğlu tarafından SİBERAY projesini programa katılan basın mensuplarına anlattı. Kaptanoğlu, "İnternet teknolojisi her geçen gün hızla ilerlemektedir. Bu da hayatımızı olumlu yönde etkilemektedir. Hem bilgiye ulaşımda, hem de hayatımızın kolaylaştırılmasında internetin önemi malumdur. Ancak internetin bu derece gelişimi haliyle siber suç kavramını da ortaya çıkardı. Siber suç ortamını önlemek kapsamında bir şekilde suçların önüne geçmek gerekir. Ayrıca suç oluştuğunda da bütün zararları en aza indirmek için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın nezdinde İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla SİBERAY projesi gündeme getirilerek uygulanmaya başlandı" dedi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Gökhan Kaptanoğlu tarafından SİBERAY projesi hakkında sunum yapıldı. - DENİZLİ

Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı
Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı
Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı
Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı
Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı

YORUMLAR
500
Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı Denizli'de 11 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Denizli'de 11 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement