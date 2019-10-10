Son Dakika Haberleri: Siber suçların verdiği zararda büyük artış
Son Dakika Ekonomi Siber suçların verdiği zararda büyük artış

Siber suçların verdiği zararda büyük artış

38 dakika önce

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nca (Europol) hazırlanan "2019 İnternetten İşlenen Suçların Değerlendirmesi Raporu (IOCTA)" raporuna göre, siber suçların ekonomiye verdiği zararda artış yaşanırken, suçlular daha yüksek profilli hedeflere saldırı düzenliyor.

Siber suçların verdiği zararda büyük artış, System.String[]

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nca (Europol) hazırlanan "2019 İnternetten İşlenen Suçların Değerlendirmesi Raporu (IOCTA)" raporuna göre, siber suçların ekonomiye verdiği zararda artış yaşanırken, suçlular daha yüksek profilli hedeflere saldırı düzenliyor.

Avrupa Birliği, Polis, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:41 
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