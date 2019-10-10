Siber suçların verdiği zararda büyük artış
38 dakika önce
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nca (Europol) hazırlanan "2019 İnternetten İşlenen Suçların Değerlendirmesi Raporu (IOCTA)" raporuna göre, siber suçların ekonomiye verdiği zararda artış yaşanırken, suçlular daha yüksek profilli hedeflere saldırı düzenliyor.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nca (Europol) hazırlanan "2019 İnternetten İşlenen Suçların Değerlendirmesi Raporu (IOCTA)" raporuna göre, siber suçların ekonomiye verdiği zararda artış yaşanırken, suçlular daha yüksek profilli hedeflere saldırı düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:41
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