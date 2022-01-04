Siber suçlarla ilgili son bir yılda 73 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılında yakalanan 349 şüpheliden 73'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2021 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporunu açıkladı. Rapora göre ekipler, yasadışı bahis kanunun 657 kişi tarafından ihlal edildiğini belirlerken, 2 bin 319 sosyal medya hesabı üzerinde açık kaynak araştırması ve yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 421 dijital materyal incelemesi yaptı. Ekipler, 2021 yılında müdahale ettikleri 2 bin 46 olay ile ilgili 349 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklanırken, 69'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA