Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden bilgilendirme seminerleri - Son Dakika
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Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden bilgilendirme seminerleri

29.04.2022 11:19
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden bilgilendirme seminerleri

Eskişehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Eskişehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Seminerlerde; siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, bilinçli ve güvenli internet kullanımı, internetin olumlu ve olumsuz yanları, sosyal medya kullanımı konularında bilgi verildi. Ayrıca, siber suç ve siber suçlara maruz kalındığında yapılması gerekenler, phishing (oltalama), link atma yoluyla sosyal medya hesaplarının çalınması, çalınan ya da sahte sosyal medya hesaplarından gelen hediye vaatleri yoluyla dolandırıcılık, kripto yatırım dolandırıcılığı, sahte banka ve e-devlet benzeri siteler aracılığıyla dolandırıcılık gibi en son sanal dolandırıcılık yöntemleri hakkında farkındalık oluşturma amaçlı uyarılarda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden bilgilendirme seminerleri
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden bilgilendirme seminerleri
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden bilgilendirme seminerleri

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Emniyetten SMS ve internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı Emniyetten SMS ve internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı

Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Eskişehir, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden bilgilendirme seminerleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden bilgilendirme seminerleri - Son Dakika
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