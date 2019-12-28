Siber suçlarla mücadele için uluslararası sözleşme hazırlanacak - Son Dakika
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Siber suçlarla mücadele için uluslararası sözleşme hazırlanacak

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin itirazlarına rağmen Rusya tarafından sunulan siber suçlarla mücadele için uluslararası sözleşme hazırlanmasını öngören karar tasarısını onayladı.

Siber suçlarla mücadele için uluslararası sözleşme hazırlanacak, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin itirazlarına rağmen Rusya tarafından sunulan siber suçlarla mücadele için uluslararası sözleşme hazırlanmasını öngören karar tasarısını onayladı.

Siber suçlarla mücadele için yeni bir uluslararası sözleşme hazırlama sürecini başlatacak karar tasarısı, BM Genel Kurulunda yapılan oylamada 60'a karşı 79 oyla kabul edildi, 33 ülke çekimser kaldı.

Kabul edilen karar tasarısı siber suçlarla mücadele hakkında kapsamlı bir uluslararası sözleşme hazırlanması için dünyanın tüm bölgelerini temsil eden bir uzman komitesi kurulmasını öngörüyor.

Karara göre, oluşturulacak komite sözleşmenin ana hatlarını onaylamak için ağustosta toplanacak.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cherith Norman Chalet, oylamadan önce Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada, "kararın siber suçlarla uluslararası mücadele için yüksek koordinasyonun hayati olduğu bir dönemde siber suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğini baltalayacağını" savundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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