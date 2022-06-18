Siber suçlular, tartışma yaratan rapor ile gündemde

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatmızın bir parçası olan akıllı cihazlar, şirketlerin korkulu rüyası haline geldi. Siber suçlular ile ilgili rapor yayınlayan Kaspersky, şirket altyapısı satışlarının artışını gözler önüne serdi.

Siber suçlular, şirket altyapısı erişimi için 2.000 dolar istiyor

İlk olarak 1989 yılında ortaya çıkan fidye yazılımı, günümüzde kullanıcıların en çok sorun yaşadığı siber saldırılar arasında yer alıyor. 2017 yılında yüzde 229 artış gösteren fidye yazılımı saldırıları, 2021 yılında şirketlere milyarlarca dolar kayıp yaşattı.

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Fidye yazılımlarıyla şirketlerin bilgilerini şifreleyen hackerlar, istenilen fiyde ücreti ödenmediğinde bilgileri deepweb üzerinden satışa çıkarıyor. Konu hakkında açıklama yapan Kaspersky, şirket erişimine sahip olduğunu iddia eden 200 hacker ile ilgili inceleme yaptıklarını duyurdu.

Ortalama 2.000 ile 4.000 dolar arasında değişen fiyatlarla erişim yetkisi satan hackerlar, birçok büyük şirketin verisine sahip. Güvenlik araştırmacıları, küçük şirketlerin bilgilerinin ise 100 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu belirtti.

Kaspersky güvenlik uzmanı Sergey Shcherbel, "Siber suçlu topluluğu yalnızca teknik açıdan değil, organizasyonları açısından da gelişti. Günümüzde fidye yazılımı grupları, satış hizmeti ve ürünü olan şirketlere benziyor. Deepweb'te tehdit istihbaratı konusunda çalışma yapmak isteyen şirketler için oldukça önemli bir durum. " dedi.

Fidye yazılımı saldırılarıyla ilgili çalışma yürüten SonicWall, 2021 yılında dünya genelinde 600 milyondan fazla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bir önceki yıla göre yüzde 105'lik bir artış olduğunu belirten şirket, 2019 ile karşılaştırıldığında artışın yüzde 232 seviyesinde olduğunun altını çizdi.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketlerin aldığı önlemler yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.