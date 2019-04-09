Son Dakika Haberleri: Siber suçlulara göz açtırılmıyor

Siber suçlulara göz açtırılmıyor

38 dakika önce

Avrupa, ABD ve Kanada'dan kolluk kuvvetleri, derin internet (dark web) üzerinden yasadışı mal satan ve alanlara yönelik operasyon düzenledi.

Siber suçlulara göz açtırılmıyor, System.String[]
Avrupa, ABD ve Kanada'dan kolluk kuvvetleri, derin internet (dark web) üzerinden yasadışı mal satan ve alanlara yönelik operasyon düzenledi. ESET'in edindiği bilgiye göre 'SaboTor' adı verilen bu uluslararası operasyon sonucunda 61 kişi tutuklandı ve 6.2 milyon Euro para ele geçirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:39 

Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor A Haber'de Seçim Analisti Olarak Ekrana Çıkan Kebapçı: Kebapçılıktan Gocunmam Analistlik Okulla Olmaz ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti İran, ABD Ordusunu Terör Örgütü İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 10:17:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siber suçlulara göz açtırılmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]