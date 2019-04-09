Siber suçlulara göz açtırılmıyor
38 dakika önce
Avrupa, ABD ve Kanada'dan kolluk kuvvetleri, derin internet (dark web) üzerinden yasadışı mal satan ve alanlara yönelik operasyon düzenledi.
Avrupa
, ABD
ve Kanada
'dan kolluk kuvvetleri, derin internet (dark web) üzerinden yasadışı mal satan ve alanlara yönelik operasyon düzenledi. ESET'in edindiği bilgiye göre 'SaboTor' adı verilen bu uluslararası operasyon sonucunda 61 kişi tutuklandı ve 6.2 milyon Euro para ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:39
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