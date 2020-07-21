Siber suçluların yayın servislerinin rekabetinden yararlandığı tespit edildi - Son Dakika

Siber suçluların yayın servislerinin rekabetinden yararlandığı tespit edildi

Kaspersky araştırmasına göre, siber suçluların zararlı dosyaları gizlemek için en sık kullandığı popüler yayın servisini Netflix, içerik ismini ise The Mandalorian (Disney+ orijinal içeriği) oluşturuyor.

Siber suçluların yayın servislerinin rekabetinden yararlandığı tespit edildi, System.String[]

Kaspersky araştırmasına göre, siber suçluların zararlı dosyaları gizlemek için en sık kullandığı popüler yayın servisini Netflix, içerik ismini ise The Mandalorian (Disney+ orijinal içeriği) oluşturuyor.

Kaspersky açıklamasına göre, Ocak 2019 ile 8 Nisan 2020 tarihleri arasında öne çıkan 5 yayın platformuyla (Hulu, Disney+, Netflix, Apple TV Plus, Amazon Prime Video) ilişkili siber tehdit durumu incelendi.

Bu platformlara tuzak olarak kullanılan ve servislerin adını taşıyan sahte dosyalarla erişmeye çalışan kullanıcılara yönelik 23 bin 936 saldırı tespit edildi.

Saldırılar arasında en sık kullanılan ise Netflix oldu. Saldırılar kullanıcıların Netflix adını kullanan sahte dosyalarla Netflix'e erişmeye çalışmasıyla gerçekleşti. Bu saldırıların 647'si Türkiye'de tespit edildi.

Bu platformlardaki 25 orijinal programı inceleyen araştırmacılar, siber suçluların en sık şu beş programı tuzak olarak kullandığını belirledi: "The Mandalorian (Disney +), Stranger Things (Netflix), The Witcher (Netflix), Sex Education (Netflix), Orange is the New Black (Netflix)."

The Mandalorian, 5 bin 855 saldırı denemesiyle kötü niyetli kişilerin en çok kullandığı program oldu. Öte yandan, hem platformlar hem de orijinal programlar için kullanıcıların en sık karşılaştığı tehdit aralarında en tehlikelisi olan Truva atları oldu.

Bu tür zararlı dosyalar siber suçluların verileri silip engellemesinden bilgisayarın performansını düşürmesine kadar birçok şey yapabilmesine olanak sağlıyor. Kullanılan Truva atlarından bazılarının casus özelliği taşıdığı da belirlendi. Bu tür zararlı dosyalar kullanıcıların cihazlarıyla yaptıklarını takip edebiliyor ve casus yazılımının hedefi olan kullanıcıların kişisel dosyaları, fotoğrafları ve hatta finansal hesaplarına giriş bilgileri çalınabiliyor.

"Platformlara resmi kaynaklardan erişilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Zararlı Yazılım Analisti Anton Ivanov, yayın servisleri arasındaki rekabet daha yeni kızıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu platformların popülerliği arttıkça kötü niyetli kişilerin bunlara gösterdiği ilgi de artıyor. İnsanların evde kaldığı ve evden çalışmak zorunda kaldığı bu dönemde bu servisler inanılmaz oranda büyüdü. Kullanıcılar sevdikleri içeriği izlemek için para ödemek yerine alternatif yöntemler aramaya yönelebiliyor. Ancak her zaman en iyi ve güvenli seçenek bu platformlara resmi kaynaklardan erişmek."

Kaspersky, yayın platformlarındaki orijinal içerikleri izlerken tehditlerden korunmak için şunları öneriyor:

"Yayın servislerine yalnızca resmi web sitesinden veya resmi uygulama mağazalarındaki uygulamalardan ücretli abonelikle erişin. Bu platformların uygulamalarının resmi olmayan veya farklı sürümlerini indirmeyin. Her bir hesabınızda başka yerde kullanmadığınız, karmaşık parolalar kullanın. Tüm cihazlar için gelişmiş koruma sağlayan, Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmaya başlayın."

Kaspersky, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siber suçluların yayın servislerinin rekabetinden yararlandığı tespit edildi - Son Dakika Ekonomi
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